La convicció porta l’Espanyol a una remuntada inèdita (0-2)

L’Espanyol creu en les gestes per seguir viu a la Copa del Rei. Després de capgirar un 0-1 contra el Tenerife a Cornellà, el conjunt de Quique Sánchez Flores va protagonitzar una remuntada històrica al Ciutat de València (0-2): mai abans els blanc-i-blaus havien donat la volta a domicili a una eliminatòria que havien començat perdent a casa seva. En cap dels 18 precedents amb la tornada fora havien aconseguit guanyar l’encreuament. Si fins dilluns no havien guanyat fora de casa, en quatre dies ja ho han fet en dues ocasions.

Els periquitos necessitaven almenys dos gols per tombar al Llevant, i només van necessitar poc més de mitja hora per aconseguir-los. En un partit en què calia bon joc i, sobretot, una bona actitud, la posada en escena dels blanc-i-blaus va ser impecable contra un rival que, tot i l’avantatge de l’anada, semblava més preocupat per la Lliga (Muñiz va reservar d’inici Morales i Ivi, els golejadors a Cornellà). Amb dos laterals, Navarro i Dídac, situats gairebé com a extrems, va fixar les bandes d’un Llevant condicionat que no va saber contrarestar el plantejament espanyolista. A diferència del que va passar a Cornellà, ahir la defensa blanc-i-blava no va tenir fugues.

El conjunt espanyolista necessitava atreviment, i el va trobar amb dos puntes, Baptistão i Moreno, que constantment buscaven la velocitat a l’esquena dels defenses granota. Darrere d’ells, Jurado, amb una posició més centrada que habitualment, va convertir-se en l’enllaç ideal per als dos puntes. L’andalús, castigat amb la suplència i fins i tot la grada en els últims partits, va reivindicar-se ahir nodrint amb pilotes a l’espai els seus socis. Amb una pressió alta i efectiva, els homes de Quique van desarmar el Llevant, que va pagar cara l’acumulació de pèrdues en zones de creació. Al quart d’hora, Moreno va llançar una passada a l’espai per a Baptistão, que, després d’arrencar en camp propi, va guanyar la cursa als centrals i va encarar sol Raúl Fernández, al qual va superar amb una sensacional vaselina.

Amb la mateixa fórmula -recuperació, passada llarga i contracop- va arribar el segon. Jurado va veure la incorporació de Dídac, que amb lluita va endur-se la pilota i la va centrar al cor de l’àrea. Un mal refús de Toño al cos del seu porter va caure a les botes de Moreno, que poc abans havia topat amb el pal però que aquest cop no va fallar. Després de mitja hora, la feina més feixuga estava feta. Però calia mantenir el marcador. Baptistão, poc abans del descans, va perdonar un nou un contra un que hauria obligat al Llevant a marcar-ne tres per passar. L’Espanyol va anar acomodant-se al partit, i amb el pas dels minuts va rebaixar la pressió i va donar ales a un Llevant al qual el seu entrenador, Muñiz, va intentar sacsejar al segon temps amb canvis ofensius. Només un cop de cap de Jason al travesser, però, va aconseguir importunar un Diego López força tranquil. L’Espanyol va saber matar el partit amb la pilota, i serà avui al sorteig de quarts.

Quique, ambigu sobre l’Stoke City

La nit d’alegria espanyolista pot convertir-se en l’última amb Quique Sánchez Flores a la banqueta. “No és el moment d’amargar l’alegria als periquitos. No parlo de mi”, va respondre el tècnic amb certa ambigüitat quan se li va preguntar per l’interès de l’Stoke City, que li ha ofert un contracte a llarg termini dins d’un projecte ambiciós a la Premier League. Segons va avançar la Cope, Javi Gracia podria ser el seu successor com a tècnic.

Álvaro Vázquez se’n va cedit al Nàstic

Álvaro Vázquez és des d’ahir nou jugador del Nàstic, on jugarà com a cedit, sense opció de compra, fins al 30 de juny. El badaloní, el segon jugador que surt aquest hivern de l’Espanyol, se’n va per recuperar la confiança i els minuts que no ha tingut amb Quique (aquest curs no s’ha estrenat en Lliga i només ha disputat 145 minuts a la Copa). Álvaro és la gran aposta per a la davantera del club grana, que en aquest mercat hivernal ja havia incorporat un altre jugador amb passat blanc-i-blau, Javi Márquez. “Em van convèncer des del primer moment. S’ha allargat la meva arribada, però vinc amb màxima il·lusió i ganes”, va assegurar Álvaro en la seva presentació com a nou jugador grana.