El derbi, declarat d'alt risc

La Comissió Estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport ha declarat el derbi d'aquest diumenge (16.15h) entre l'Espanyol i el Barça al RCDE Stadium com a partit d'alt risc.

Així, el club periquito recomana els espectadors que s'apropin a l'estadi amb temps, degut a que es reforçaran les mesures de seguretat i els accessos al camp. A banda, l'Espanyol recomana els seguidors que vagin en transport públic al RCDE Stadium si és possible.

D'altra banda, el club blanc-i-blau explica que "ha fet arribar oficialment la petició explícita a Mossos, cos responsable de tutelar la seguretat en dia de partit a l'estadi, que cap grup no identificat d'aficionats visitants accedeixi al nostre recinte esportiu, ja que, com demostren els últims precedents viscuts a l'Estadi Lluís Companys i en el recent partit d'anada de la Copa del Rei, podrien posar en risc la seguretat dins de la instal·lació".

Per últim, l'Espanyol exhorta tots els seus socis i simpatitzants a comportar-se seguint "totes les normes de conducta previstes en la legislació vigent en matèria d'esdeveniments esportius". "Som coneixedors de les repetides i múltiples provocacions que s'han produït en els últims temps cap a l'afició blanc-i-blava (i que el club ha sol·licitat investigar a la pròpia Comissió) així com de la possibilitat que es produeixin noves provocacions durant el partit o al seu acabament . Amb tot, fem una crida decididament a la nostra afició a expressar-se amb la correcció i el total respecte que mereix qualsevol rival esportiu que visita el nostre estadi; les actituds contràries són sempre condemnables i contràries als valors de l'esport arreu on es produeixin i contràries als valors que defensa i promou el RCD Espanyol", conclou el club.