Una derrota a Logronyo complica la situació a l’Espanyol

Joan Bacardit havia parlat de final. Era com l’Espanyol afrontava la visita a Las Gaunas, on ha perdut per 0-2 davant el Logronyo, que fins aquesta jornada ocupava l’última posició de la taula. La derrota és delicada perquè fa que les de La Rioja sumin 16 punts, només un menys que l’Espanyol, i recuperin el 'goal average' (a l’anada, les blanc-i-blaves van guanyar per 1-0).

El marcador no s’ha mogut fins a la segona meitat. Chuigoue Dorine ha marcat el primer gol a falta de mitja hora i Barbra Banda ha acabat de sentenciar a deu minuts del final. La falta de gol ha tornat a condemnar l’Espanyol, que s’ha quedat sense marcar en 9 de les 19 jornades disputades. Només contra el Fundación Albacete, al desembre, va poder marcar en dues ocasions. La resta de dies no ha passat d’un gol per partit.

A la cua de la classificació de la Lliga Iberdrola les coses es condensen. En descens hi ha el Màlaga i el Sevilla, amb 15 punts. Amb 16 hi ha el Logronyo i l’Sporting de Huelva, que ha empatat a 1 davant el Llevant. Amb 17 hi ha l’Espanyol, el Madrid (que ha perdut contra el Betis) i el Fundación Albacete, que juga a la tarda davant el Barça (16 h, Gol).