L’efecte Rubi per esperonar una grada semibuida

“Venim a fer espectacle i que la gent gaudeixi, però també a esforçar-nos i lluitar fins a l’últim minut. Intentarem que vingui tothom per tenir un ambient màgic a l’estadi, que és preciós. Intentaré convèncer qualsevol aficionat que tingui dubtes sobre el nostre equip”. Amb aquesta crida a l’afició va presentar-se a principis de juny un Rubi que -amb el permís del davanter Borja Iglesias, que també s’estrenarà a casa- s’ha convertit en la gran esperança d’una afició, la de l’Espanyol, que busca al·licients per recuperar la grapa que fa uns anys va aconseguir grans entrades a l’estadi.

El 12 de setembre de 2009, Cornellà-El Prat va presentar un ple gairebé absolut coincidint amb la visita del Reial Madrid en l’estrena oficial a l’estadi, que s’havia inaugurat unes setmanes abans. 39.170 aficionats van assistir a una cita històrica per a l’afició espanyolista. Nou anys després serà el València qui, aquest diumenge (18.15 h, BeIN LaLiga), es convertirà en el primer rival a la Lliga d’un Espanyol que ha anat perdent progressivament la força d’atracció d’espectadors al seu estadi. Els valencianistes van ser el rival que més aficionats van portar a l’RCDE Stadium: 24.836, per sobre dels 23.329 que hi van anar contra el Barça i els 19.805 que van presenciar el duel contra el Madrid (que va caure entre setmana i amb risc de neu). L’estadi blanc-i-blau va registrar la temporada passada la seva pitjor mitjana històrica, 17.645 espectadors, i es va convertir, amb un 43,45% d’assistència, en l’únic conjunt de Primera que no va arribar a la meitat de la seva capacitat.

10 partits entre setmana

Els horaris, la polèmica guerra de banderes i, sobretot, la mala dinàmica esportiva de l’equip periquito van contribuir a fer que les grades de Cornellà-El Prat quedessin semibuides. En menys d’una dècada l’assistència mitjana ha caigut en picat: prop de 10.000 espectadors menys des del curs 2009-10 van al feu espanyolista. Dels 22 partits que van disputar-s’hi la temporada passada, 10 (7 de Lliga i 3 de Copa) van ser entre setmana, quatre dels quals en dilluns. Això suposa el 45% del total. El fet de no jugar a Europa una temporada més no millora les perspectives d’evitar tornar a jugar en dilluns o divendres: “És un tema de gestió d’interessos entre els operadors i la Lliga. Reclamem el millor repartiment possible, però la clau és jugar a Europa”, asseguren a l’ARA fonts del club, que reconeixen que tot i les queixes, l’entitat no pot controlar els horaris que li toquen. Dels 20 partits (com a mínim) que l’Espanyol jugarà la pròxima temporada, el club ja sap que, almenys quatre, seran entre setmana: la primera ronda de Copa i les tres jornades intersetmanals (una al setembre i dues a l’abril), que es disputaran a Cornellà. És a dir, que ja d’entrada, enguany un mínim del 20% dels partits a casa no seran en cap de setmana.

Amb aquest escenari, què té previst fer el club per fomentar l’assistència? D’entrada, la readequació d’imports implantada en l’última campanya d’abonats ha comportat una caiguda de gairebé 4.000 socis (fa unes setmanes es van superar els 21.000, quan ara fa un any n’eren 25.000). Els preus de les entrades serà pràcticament el mateix. Un context de davallada que contrasta amb la dinàmica de la categoria. Fins a vuit conjunts de Primera han batut el seu rècord històric d’abonats aquest estiu: Atlètic de Madrid, Betis, Girona, Leganés, Rayo, Valladolid o Llevant i Osca. Alguns d’ells, gràcies a promocions que premien la fidelitat. L’Espanyol, de moment, no preveu grans canvis per promocionar l’assistència. Per al duel d’avui ofereix dues entrades amb un 60% de descompte per soci, a més d’una entrada gratuïta per als socis infantils. “El club premia sempre el soci que ha renovat, són avantatges exclusius per a ells. És un suport per a la gent que ha fet l’esforç”, defensen des de l’entitat, que avança que enguany la fan zone tindrà més regularitat sempre i quan els horaris ho permetin.

“Abans que demanar coses a l’afició, espero poder oferir resultats”, va ser clar ahir Rubi abans del seu debut a casa. Al final, veure l’estadi mig buit o mig ple dependrà de si la pilota acaba entrant o no.