L’Espanyol s’apodera de les àrees per frenar un Betis en forma

La versió 1.0 de l’Espanyol de Quique Sánchez Flores segueix donant-li rèdits. Davant d’un Betis entrenat per un altre Quique, Setién, d’estil antagònic al del preparador madrileny, el conjunt blanc-i-blau va fer cas al que havia demanat el seu tècnic a la prèvia: utilitzar de la millor manera possible les seves dues principals armes, la solidesa defensiva i l’efectivitat en el remat. Ahir, quatre partits després, l’Espanyol va ser més efectiu en totes dues àrees, i va ser capaç de fer encallar un Betis en forma al qual va anul·lar (1-0).

I ho va fer contra un conjunt bètic que, fidel a la proposta del seu entrenador, va sortir disposat a dur la iniciativa des del principi. El partit va començar amb pressions altes dels blanc-i-blaus, que van dificultar l’inici del joc dels andalusos, que van saber desmuntar-les incrustant Javi García entre els centrals. El contrast d’estils va propiciar uns primers minuts d’alternatives. El primer a intentar-ho, un Hermoso que va confirmar que confia tant en el seu desplaçament en llarg, que va veure’s amb cor de sorprendre Adán des del cercle central. I va estar a punt d’aconseguir-ho, però el porter va enviar l’amenaça a córner. La resposta del Betis, un xut a la creueta de Fabián que va fer emmudir Cornellà. Però l’intercanvi de cops no es va acabar aquí. Moreno, de cap, i Guardado, des del vèrtex de l’àrea, van ser els següents a amenaçar les porteries rivals.

Amb un atac més mòbil i dinàmic, el Betis procurava desorganitzar una defensa que no va presentar febleses, i que va recordar la millor versió del curs passat, la que va arribar a batre el rècord d’imbatibilitat. La proximitat amb el descans va frenar el ritme del partit, però abans hi va haver temps per reclamar un possible penal sobre Hermoso per una falta de Barragán no assenyalada. Precisament el lateral del Betis va ser qui va tenir la primera arribada en la represa, amb un xut que va forçar una bona estirada de Pau. I d’un error del Betis al gran encert de l’Espanyol. Piatti va assistir amb subtilesa Moreno, que dins de l’àrea la va baixar per acabar afusellant Adán. Era la quarta diana del perpetuenc aquest curs.

Un guió conegut

El gol va esperonar els homes de Setién, que van fer recular un Espanyol que va recuperar la iniciativa a través de la pilota. Un guió de sobres conegut pels blanc-i-blaus, que estan còmodes quan han de defensar un avantatge davant d’un rival al qual li agrada dominar. Replegat, i de nou amb les idees clares, l’Espanyol va saber contenir les ofensives d’un Betis que, després de vuit partits marcant, va quedar-se sense anotar cap gol. L’últim cop que no ho havia pogut fer havia sigut contra el Barça. Especial mèrit va tenir un Pau López que segueix creixent i donant punts amb aturades de mèrit com la que li va treure a Sergio León dins de l’àrea petita. L’Espanyol segueix creixent, capaç de fer encallar alguns dels millors atacs de la Lliga i confirmant sensacions. Ja suma dos punts més que el curs passat a aquestes altures, i cinc més en els mateixos partits que l’any passat.