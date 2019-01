Rubi: "Hem rebut massa càstig pels nostres errors defensius"

La derrota a Anoeta ha deixat un regust agredolç a Rubi, que ha lamentat la fragilitat defensiva del seu equip en un partit on ha reaccionat, encara que de forma insuficient. "Hem tingut massa càstig pels errors defensius. Hem fet un partit molt digne, les situacions que han acabat en gol són les que hi ha hagut. El desajustar-nos en els dos gols encaixats ens ha posat nerviosos", ha confessat el tècnic blanc-i-blau, que tot i reconèixer que han estat "massa fràgils", ha defensat que l'equip li ha "agradat molt" després del 2-0.

Rubi ha tret pit de la reacció del seu equip en un moment molt delicat: "Ens ha faltat pegada en algunes accions a l’àrea. Seguirem lluitant. Hem demostrat que amb el 2-0 no ens hem enfonsat i seguim treballant". El preparador maresmenc ha posat èmfasi en els problemes que han patit en les accions a pilota aturada: "Aquest matí hem anat designant marques per diferents jugadors en les jugades d'estratègia, però en dos canvis que hem fet ens han guanyat la partida. Hi ha una diferència molt important d’alçada. Intentarem millorar en aquest aspecte, és una de les debilitats que tenim".

Rubi ha argumentat que els ha faltat xutar més entre pals, i ha acabat lamentant que el resultat final no sigui "just" al seu criteri per les ocasions que han tingut uns i altres. "Hem anat a atacar, no a passar els minuts. A vegades té premi, ens en donarà més que ens treurà. Però amb aquests errors es paga car. S’estava veient un bon Espanyol”.