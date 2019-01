Rubi: "Si ens treuen la pilota no sabem gestionar el partit"

L'empat a Vila-real ha deixat preocupat un Rubi que veu més igualada que mai l'eliminatòria de vuitens de final. El tècnic ha reconegut que han començat dominant, però ha lamentat que dos errades defensives puntuals costessin un empat final que torna a equilibrar l'eliminatòria.

"Hi ha hagut dos desajustos al final. Hi ha un rival que empeny, que va perdent 0-2 i que dona entrada a jugadors frescos. La pena és no marxar amb un resultat millor, però si ens treuen la pilota no sabem gestionar el partit", ha comentat el preparador maresmenc, que ha deixat clar que cal millorar en aquest aspecte. Rubi ha reconegut que ara l'eliminatòria "està totalment oberta".

"És una pena el que ens ha passat al final, espero que no ens afecti psicològicament el que ens ha passat en els últims cinc minuts. Ens tocarà treballar fort a la tornada", ha afegit el tècnic blanc-i-blau, que ha avançat que Hernán Pérez pateix un problema al genoll que els metges estan valorant. Sobre el fet que hagin marcat jugadors més enllà de Borja Iglesias, ha confessat que "és bo" en un equip amb mentalitat de "buscar sempre el gol".