El submarí groc que es resisteix a enfonsar-se a Cornellà

En els vuit anys i mig de vida de Cornellà-El Prat, només quatre dels 36 conjunts que han trepitjat l'actual feu de l'Espanyol han aconseguit sobreviure-hi en totes les visites que hi han fet. Dos dels casos, el Xerez i el Girona, són anecdòtics, ja que només hi han jugat una vegada (0-0 per als andalusos el 2009 i 0-1 per als gironins al partit de la primera volta d'aquest curs). Més significatiu és el balanç dels altres dos invictes a l'RCDE Stadium: el Madrid i el Vila-real. Després d'haver visitat aquest estadi nou i set vegades, respectivament, encara no hi coneixen la derrota. El curs passat hi va estar a punt, però un gol de Musacchio al minut 88 va salvar l'empat (2-2). El submarí groc intentarà aquest diumenge a la tarda (18.30, BeIN LaLiga) no enfonsar-s'hi per primer cop. La cita enfrontarà dos conjunts que arriben, pel que fa a resultats, en el pitjor moment de la temporada, de manera que el factor anímic serà especialment clau.

L'Espanyol està firmant la pitjor ratxa amb Quique Sánchez Flores a la banqueta: cap victòria en els últims cinc partits, i tres dels últims 15 punts. Uns resultats que situen els blanc-i-blaus més a prop del descens (8 punts) que d'Europa (10). "Busquem fer un partit que ens satisfaci. Al llarg del curs n'hem fet alguns de complets, com contra el Betis, el Getafe, l'Atlètic, el Barça o el València. Ens agradaria ser aquell equip que vam ser, retrobar-nos amb la versió que més ens agrada", va comentar Sánchez Flores.

Pot ser un bon moment per trencar la dinàmica negativa, ja que el Vila-real tampoc arriba en un moment precisament dolç: dijous va caure a Lió amb un resultat (3-1) que podria portar-lo a reservar forces pensant en la tornada. A la Lliga, a més, els groguets venen de caure contra l'Alabès i el Betis en dues desfetes que, això si, no l'allunyen d'Europa.

Diego López, de mur imbatible a baluard

Els de Javi Calleja, però, visiten un estadi talismà: dues victòries i cinc empats. En tres d'aquests partits va resultar fonamental un Diego López que ara defensa els colors de l'Espanyol. El porter gallec no va encaixar cap gol en els nou partits –cinc dels quals van acabar 0-0– en què va enfrontar-se als blanc-i-blaus. "És un club especial, on vaig estar cinc anys, i els tinc molta estima. Serà un partit molt difícil i esperem sumar els tres punts", va confessar aquest divendres Diego López, que entre diverses intervencions fins i tot va sobreviure a dos penals: un, en l'últim curs a Montjuïc, el va aturar a Tamudo; l'altre, el primer any a Cornellà, Luis García el va estampar al travesser.

Per al porter gallec, l'Espanyol faria malament de confiar-se i pensar que els de la Plana de Castelló arribaran cansats o desanimats: "He viscut això a la meva pròpia pell i a vegades beneficia jugar més i entrenar menys, per sobre de setmanes llargues en què perds l'espurna de la competició. És un equip fort en un moment difícil, però tenim clar que serà molt disputat". Bona part de les opcions de l'Espanyol passaran per les seves intervencions. A la Lliga encara no ha deixat la porteria a zero.