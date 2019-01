La fe de Rubi contra la il·lusió de 50.000

Si hi ha un entrenador que representi amb fidelitat el sentiment de no tirar mai la tovallola, és Rubi, que tot i la delicada situació que viu el seu equip a la Lliga es resisteix a tirar la Copa tot i ser conscient que això els permetria afrontar la primera competició amb més tranquil·litat. “Em nego a prescindir de la Copa després de tot l’esforç que hi hem posat. Un cop passi aquest mes, recuperarem homes i sortirem del forat en què estem en lliga”, va advertir el tècnic maresmenc en la prèvia del partit de tornada dels vuitens de final davant del Betis (19.30 h, BeIN LaLiga). El preparador blanc-i-blau va reconèixer que veu els jugadors passant-ho “malament en l’aspecte físic, no mental”, sobretot després de l’allau de lesions que han patit aquest mes de gener.

Per al partit contra els andalusos recupera Pedrosa però perd Dídac Vilà, a qui va canviar contra el Madrid per problemes físics. Al Benito Villamarín toparan amb un obstacle inesperat que, possiblement, ha complicat encara més l’eliminatòria: la designació d’aquest camp com la seu de la final d’aquesta edició de la Copa del Rei per primer cop a la història. És a dir, que el Betis tindrà una il·lusió -i pressió- afegida pel fet de poder viure una final de Copa com a local. Un al·licient més per a un equip capaç de congregar 50.000 ànimes en un estadi renovat. “Seria molt important perquè guanyaríem a casa seva sabent que tenen el plus de motivació perquè es juga la final allà. Si no passem, no és un fracàs”, va manifestar Rubi.

L’escenari no se li dona gens malament: en els últims deu partits jugats al camp del Betis, hi ha sumat dues victòries, tres derrotes i cinc empats. Tres dels resultats obtinguts en aquest partit li servirien per accedir a les semifinals, tres per forçar una pròrroga i quatre l’eliminarien. L’1-1 de l’anada obliga a marcar, però en cap cas és un resultat definitiu.