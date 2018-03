La memòria periquita en una enciclopèdia

La història de l’Espanyol explicada a partir dels seus herois, els futbolistes. L’Auditori de l’RCDE Stadium va acollir la presentació de Cor perico, una de les obres més completes escrita sobre la memòria del club. Es tracta d’una enciclopèdia que recull els noms, dades i perfils -origen, característiques i pas pel club- dels 756 futbolistes que han jugat algun partit de Lliga amb la samarreta blanc-i-blava des de l’inici de la competició, el 1929. Des de José Álamo a Carlos Sánchez, el llibre “va més enllà d’un àlbum de fotos”, segons explica un dels seus autors, Juan Pedro Martínez. Juntament amb Xavier Ensenyat, també periodista i soci del club, ha anat recopilant dades, des del 2012, per a “un llibre de consulta on cadascú pugui fixar-se en la dècada que més l’ha marcat”.

“Hi ha grans jugadors, però els que no se sentin tan importants o que hagin jugat menys també se sentiran partícips d’haver jugat en aquest gran club”, va assenyalar el màxim golejador en totes les competicions, Rafa Marañón. El recull presenta un ampli ventall de dades curioses, com ara l’alineació amb els jugadors que han disputat més partits en cada posició: N’Kono, Argilés, Parra, Pochettino, David Garcia, Zúñiga, Molinos, José María, Luis Garcia, Tamudo i Marañón, i el tècnic amb més partits dirigits en Lliga, José Emilio Santamaría. No hi apareixen noms com Samuel Eto’o -només va arribar a jugar un partit de Copa- i Alex Manninger -no va arribar a disputar cap partit-, però, en canvi, sí que s’hi mencionen fins a 65 jugadors que només van participar en un duel. Especialment anecdòtic és el cas d’Albert Yagüe, segurament, el futbolista amb menys participació: només va arribar a disputar un minut, però va ser en un partit força significatiu. L’actual jugador del Castelló va entrar per Iván de la Peña en el triomf contra el Reial Madrid (1-0) amb gol de Dani Jarque la temporada 2005-06.

“Només cal mirar-vos a les cares per veure el que heu significat i significareu per al club. Estimar l’Espanyol vol dir estimar els seus jugadors. Això és un homenatge a vosaltres, els herois de veritat independentment dels partits jugats”, va exposar Antoni Fernàndez Teixidó, referint-se als protagonistes d’aquesta obra. En l’acte d’ahir n’hi va haver una nombrosa representació, des de Posse a Edu Mauri, passant per Pandiani, Escaich, Capdevila, Lopo, Víctor Sánchez o Coco Bertomeu. Tots ells són història d’un club que ara els veu reunits en una obra de col·leccionista.