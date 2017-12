La nit que Sergio García va fer caure el mur (1-0)

Sergio García no podria haver triat un context millor per tornar a convertir-se en heroi per a l’afició de l’Espanyol. Contra un rival important, un Atlètic invicte a la Lliga que aquest curs només havia caigut contra el Chelsea, el davanter del Bon Pastor va fer justícia a una actuació sensacional dels blanc-i-blaus, que en el millor partit de la temporada van anul·lar el segon classificat amb una actuació impecable d’inici a fi (1-0).

Quan ho deixes tot al camp, amb un esforç col·lectiu admirable, quan ets molt superior a un dels conjunts més rocosos d’Europa, no se’t pot retreure absolutament res. Ahir l’Espanyol va recuperar la comunió amb la grada amb un triomf inapel·lable que el torna a deixar més a prop d’Europa -a quatre punts- que del descens -a cinc-. Els blanc-i-blaus van aconseguir el que fa molt de temps que necessitaven: una victòria de prestigi contra un rival de nivell. Van tenir-ho a prop contra el Sevilla, el Vila-real, la Reial Societat o el València, però ahir va ser la seva nit gran. Quique va apostar per un trivot més físic, amb Fuego i David López acompanyant Darder. La presència del santcugatenc al mig del camp va tornar a resultar clau, ja que va combinar la capacitat per descongestionar el joc quan l’Atlètic pressionava més i la d’actuar com a mur de contenció.

El pla va trobar algunes esquerdes en la defensa dels madrilenys. El primer a intentar-ho va ser Darder, amb un xut centrat des de fora l’àrea. L’ocasió més clara del primer temps la va tenir Baptistão: Moreno va deixar-lo sol davant Oblak, que va quedar-se a mitja sortida, però el brasiler va fer un remat horrible que va sortir molt desviat. També ho va intentar, una estona després, un David López valent des de fora l’àrea. Pau, a qui una pancarta a la grada demanava que no se n’anés, amb prou feines va tenir feina. En va tenir més un Oblak que al segon temps va patir amb dos clars intents de Sergio García i Moreno. Els blanc-i-blaus estaven perdonant, i a la grada es temia que es repetís el guió del curs passat, quan van acabar perdent en els últims minuts a causa de l’efectivitat madrilenya. Aquest cop, però, l’Espanyol va combinar una defensa molt segura i eficient amb una producció ofensiva que no va abaixar els braços fins que Sergio García va aconseguir fer caure el mur al tram final. L’Espanyol recobra l’esperança.

Diop es desvincula del club

Qui ahir no era a la gespa era Pape Diop, que va acordar amb l’entitat la rescissió del seu contracte, que finalitzava al juny. El migcampista senegalès va arribar el 2015 a l’Espanyol, on ha jugat 58 partits i ha marcat tres gols. El seu nou club és l’Eibar, on es retrobarà amb Jordán i Arbilla.