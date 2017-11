La pèrdua d’olfacte obliga a xutar el doble per marcar

L’aturada per seleccions permet a l’Espanyol analitzar al detall els aspectes en què ha de millorar. Un d’ells és la pèrdua d’olfacte, i és que en només uns mesos ha passat de ser el tercer conjunt de la Lliga amb més bona relació entre xuts realitzats i gols anotats a ser el catorzè. Si el curs anterior necessitava 7,08 remats per marcar, ara en necessita 13,3, gairebé el doble, i quatre per sobre de la mitjana del campionat (9,1). És l’únic equip, amb el Sevilla, que necessita més remats que el curs passat per marcar. Una dada que preocupa la direcció esportiva, que ja sondeja el mercat hivernal a la recerca d’algunes peces que puguin aportar gol a l’equip. Perquè hi hagi entrades, però, haurien d’anar-se’n homes com Hernán o Álvaro, sortides difícils per les fitxes elevades.

El cos tècnic blanc-i-blau, mentrestant, pensa aprofitar el que té, i de portes enfora defensa la feina dels seus atacants. El discurs de Quique Sánchez Flores ha variat poc quan li han preguntat sobre la falta de gol del seu conjunt: “Mentre arribem a porteria rival, ens preocupa menys no fer gol. Treballem per ser un equip que arriba, centra i té amplitud per arribar a l’àrea”, va assegurar el tècnic madrileny abans de rebre el Betis, l’únic dels tres últims rivals al qual l’Espanyol ha sigut capaç de marcar. Els periquitos, de fet, només han anotat contra cinc dels 12 rivals als quals s’han enfrontat. I quatre dels gols van ser en un mateix partit, contra el Dépor. Amb dues dianes en els últims sis partits (cinc de Lliga i un de Copa), ha superat el pitjor tram de sequera del curs passat (dos gols en cinc duels entre la jornada 4 i la 8).

El trident no és suficient

Una de les notes positives del curs passat a l’Espanyol va ser la capacitat per generar perill dels seus tres atacants principals. Entre Moreno, Piatti i Baptistão van sumar 29 gols i 21 assistències. Van ser el trident més prolífic per darrere dels del Barça, el Madrid i l’Atlètic de Madrid. Enguany, tots tres són els únics que saben què és marcar per a l’Espanyol, però tot i així les seves xifres encara queden lluny del seu millor nivell. Entre els tres atacants sumen vuit dianes i tres passades de gol, però les seves sensacions són diferents de les del curs passat.

Moreno és qui més s’acosta als seus registres: amb 4 dianes, lidera la classificació de realitzadors periquitos. El segueix de prop Baptistão (3 gols i 2 assistències), que presenta bones xifres malgrat que és un dels jugadors que ha desaprofitat més ocasions clares. “No sé per què ens costa tant marcar. És cosa de moments, l’any passat del no-res en trèiem gol, i ara malbaratem ocasions”, va confessar ahir el brasiler, que va matisar que no estan “ansiosos ni preocupats”. Tot i jugar alguns partits a la banda, els seus tres gols els ha anotat jugant de punta.

Qui presenta les pitjors xifres del trident és Piatti. L’argentí només ha acabat el 20% dels partits (el curs passat van ser el 40%), i li està costant trobar bones sensacions: un gol i una assistència, de moment. El curs passat, l’argentí, autor de 10 gols, va ser el quart màxim assistent de la Lliga (10), només superat per dos jugadors del Barça, Luis Suárez i Neymar, i el madridista Toni Kroos. Enguany, però, està passant desapercebut (a aquestes altures ja sumava cinc assistències i tres gols, el curs passat). El tècnic periquito l’esprem en tasques defensives, i això repercuteix a l’hora d’atacar: “Té difícil mantenir el màxim nivell de desgast i d’esforç, així com un bon nivell ofensiu i defensiu tota l’estona”, va justificar Quique, que busca alternatives als gols d’un trident que no té qui li faci ombra.