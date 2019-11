Machín: "El problema no és el sistema, sinó les lesions"

260x366 Pablo Machín, entrenador de l'Espanyol / ENRIC FONTCUBERTA Pablo Machín, entrenador de l'Espanyol / ENRIC FONTCUBERTA

Pablo Machín té molt clar que, en el partit d'aquest dijous al camp del Ferencváros, l'Espanyol hi té "poc a perdre", atès que "l'objectiu final, que és la classificació, ja està fet". L'entrenador blanc-i-blau ha deixat clar que vol guanyar aquest partit, cosa que implicaria certificar la primera posició del grup, però sobretot desitja "que no es lesioni ningú". De cara a aquest matx, tornarà a sacsejar l'equip, com ja va fer contra el Ludogorets. "Crec que el que és lògic és que seguim fent el que hem fet fins ara, no per fer distincions amb l’equip, sinó per aprofitar tota la plantilla que tenim, i la frescor és bona per competir amb intensitat", ha apuntat.

L'entrenador de Sòria ha reivindicat que les dificultats que viu el seu equip a la Lliga no són degudes "al sistema, sinó a les lesions". "Si no tinguéssim jugadors que s'hi poguessin adaptar, no hi hauria altre remei. L’equip l’ha acceptat bé i l'ha assimilat ràpid. Això ens ajuda a ser més competitius i és la idea que seguim mantenint", ha dit. Preguntat per si prefereix guanyar diumenge o demà, Machín ho té clar: "Posaria diners de la meva butxaca a la taula per guanyar diumenge, que és molt important".

El tècnic també s'ha pronunciat sobre diversos noms propis. De Calleri ha apuntat que "està seguint el seu procés de recuperació". "Ens hauria agradat que fos més ràpid i que ja hagués estat disponible per a l'últim partit, però cada persona té el seu procés de cicatrització. Per les baixes de Ferreyra i Vargas, el necessitem com l'aigua". De Pol Lozano n'ha comentat que el veu "capacitat" per estar a la plantilla del primer equip, i que en l'únic enfrontament en què el va utilitzar, contra el Ludogorets, "va complir francament bé". "El futur que té és inqüestionable, ara és qüestió de veure si en el present ens pot ajudar, que jo crec que sí”.

Darder no creu que tinguin desgast físic

Instants abans de la roda de premsa de Machín, Sergi Darder ha explicat que no creu que el desgast físic els estigui afectant en excés. "Som al novembre, no a final de temporada", ha comentat el migcampista mallorquí, que considera que no han jugat "tan malament" a la Lliga per tenir els resultats que han obtingut. "El de diumenge no sé si és una final, però serà molt important per a nosaltres. Tot i això, demà hi ha partit i no hem de pensar més enllà", ha matisat.

El d'Artà ha comentat que canvien de xip quan canvien de competició: "Quan juguem a Europa no pensem en la Lliga, i quan pensem en la Lliga no pensem en Europa. El nostre objectiu és passar primers de grup". També s'ha pronunciat sobre els consells que donen als joves del filial. A Hongria hi viatjaran sis. "Els coneixem des de la pretemporada. El consell és que se sentin com un més. Els que portem més temps volem que s’adaptin com més ràpid millor i que ens ajudin. Pugen quan estan preparats. Tots som importants".