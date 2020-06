Onze partits per fer la feina que no ha fet en 27. L’Espanyol estrena aquest dissabte (14 hores, Movistar LaLiga) un tram final de la temporada en què intentarà evitar el descens. El primer rival serà l’Alabès, un dels dos equips amb els quals Abelardo Fernández va liderar remuntades que també semblaven inversemblants. L’altre conjunt que vol utilitzar com a mirall és l’Sporting de Gijón. “Un nou miracle? Per a això he vingut a l’Espanyol. M’agraden els reptes i soc una persona ambiciosa. Ho intentarem al 200%”, diu l’entrenador, que durant l’aturada ha utilitzat molt el vídeo per tractar de compensar millor el joc d’un grup de jugadors amb potencial per fer millor les coses.

“L’aturada ens ha anat bé, ens ha servit a nivell mental. Hem d’afrontar el partit com si fos normal. Hem jugat tres partits d’entrenament a Cornellà i els jugadors s’han d’acostumar a escoltar-se entre ells i a escoltar-me a mi”, recorda el tècnic, a qui l’absència de públic a les graderies preocupa. La tornada de la competició està plena de situacions atípiques i l’aspecte psicològic serà clau. “Em preocupa tot, és una incògnita saber com respondrem. Veure un partit amb les graderies buides és estrany, però hem de deixar-nos la pell perquè milers d’aficionats ens estaran empenyent des de casa. Hem d’aconseguir que estiguin orgullosos de la nostra feina”, resumeix.

Abelardo té el dubte de Raúl de Tomás, a qui una tendinitis de genoll no ha permès entrenar-se al mateix nivell que els seus companys, i haurà de decidir qui ocupa la porteria d’un sancionat Diego López. “Veurem partits menys tàctics. El cansament farà que els partits es parteixin més, sobretot en la recta final. Per a l’espectador seran partits més atractius, amb més desordre”, avança el preparador de l’equip blanc-i-blau.

Allunyar la pressió del vestidor és un dels principals reptes d’Abelardo. “Tenim un partit transcendental, molt important, però no m’agrada parlar de finals. Tenim una oportunitat contra un rival de les nostres característiques. Hem de guanyar molts partits per salvar-nos i aquests són tres punts fonamentals”, reconeix.

Pamplona com a lliçó

L’últim record, el de la derrota contra l’Osasuna, no convida a l’optimisme, però el tècnic pensa que pot servir com a lliçó. “Pamplona queda en el passat i ens ha de servir per aprendre i per corregir errades. Durant el confinament hem aprofitat per veure molts vídeos que ens serveixin per millorar coses. Espero que ens ajudi a guanyar partits. No totes les coses han sigut dolentes, també hem fet partits bons. No m’importa que la gent ens doni per morts. Tots partim de zero, ara comença una Lliga diferent”, explica. Asier Garitano, l’entrenador de l’Alabès, li dona la raó i no amaga la incertesa de conèixer el seu nivell competitiu després de l’aturada. “Tots tenim els mateixos dubtes abans de començar”, diu.