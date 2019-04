Rubi: "Vaig veure Pedrosa afectat, però li hem donat suport i ho superarà"

Rubi té clar que ha de protegir els jugadors més joves del vestidor. Per aquest motiu ha sortit a defensar Adrià Pedrosa d'una polèmica nascuda a les xarxes, on no s'ha rebut bé que s'intercanviés la samarreta amb Messi al final del derbi de dissabte. "És un noi de 20 anys, és una situació espontània i em sap greu que la gent s’hagi sentit ofesa i també que ell es pugui sentir malament. Que tots els pecats que cometi siguin aquest. A partir d’aquí, que creixi molt, l’hem de cuidar", ha explicat el tècnic de l'Espanyol, que no ha convocat el lateral per al partit contra el Getafe (tampoc Semedo ni Víctor Sánchez) per decisió tècnica: "Puc prometre que l’absència de la llista no té res a veure amb aquest afer. Ahir el vaig veure una mica afectat, però amb el suport que li hem donat tots, el vestidor i el club, ho superarà", ha exposat.

L'entrenador blanc-i-blau ha qualificat de "vital" una setmana en què no es conforma amb "menys de quatre punts". "Encara que es vegi com un somni llunyà, vull acabar el curs lluitant per les posicions de dalt. Entenc qui pugui ser pessimista, però des del rol d’entrenador i dels jugadors s’han vist coses molt grans. Hem d’intentar forçar situacions, que no sigui perquè no les volem buscar", insisteix abans de rebre un Getafe a qui dona "un mèrit espectacular". "A falta de nou jornades són en Champions. La millor temporada de la seva història a aquestes altures. Això parla del treball col·lectiu, de l’entrenador, dels jugadors, de la direcció esportiva... Estan fent una temporada per treure's el barret". Rubi ha recordat que el partit de Getafe va ser un dels que pitjor va viure com a tècnic: "Va ser un dels que em va fer enfadar més com a entrenador, perquè quan saps què et farà el rival, ho has preparat i, tot i així, fan el que t'esperaves, et molesta. És un dels partits en què no hem tingut l’opció d’avançar-nos. En aquell partit vaig veure l’equip que mai va tenir opcions. Esperem que demà en tinguem".

Rubi també es va referir a la defensa de cinc: "Hem tardat en utilitzar la defensa de cinc amb tres centrals. No l’hem utilitzat en altres partits perquè no ho hem considerat adequat, però al setembre ja la vam preparar per si calia en algun partit. Ens pot donar riquesa d’aquí a final de curs, i no descarto tornar-la a utilitzar”.