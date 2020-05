Quique Sánchez Flores: "El projecte i els objectius de l'Espanyol van canviar"

L'entrenador Quique Sánchez Flores ha recordat la seva etapa a l'Espanyol i ha lamentat que "el projecte i els objectius van canviar" després de la primera temporada per "acomodament" de la parcel·la directiva. El tècnic creu que es van pensar que podrien igualar el rendiment en el segon curs "amb el mínim".

Sánchez Flores va estar a l'Espanyol des del juny del 2016 fins a l'abril del 2018, i en una entrevista a Ràdio Marca ha explicat com van canviar les postures al club respecte a l'inici: "Hi va haver una reunió i el projecte del segon any era molt clar. El mateix pressupost es repartiria entre cinc jugadors de nivell i no en onze. Tots hi estàvem d'acord". És un discurs que ja ha repetit en altres entrevistes.

D'altra banda, l'extècnic ha qualificat la plantilla que va tenir a l'Espanyol com "emocionalment sensible". "En el segon any érem més febles. En el primer creixíem i creixíem, però després deixàvem passar oportunitats de passar al grup d'equips que volíem. No hi havia les mateixes conviccions", ha relatat.

Preguntat per una de les frases més repetides de la seva última etapa al club català, en què va assegurar que potser l'equip no donava per a més, Quique Sánchez Flores ha insistit que la seva relació amb el vestidor "era bona". "Perdre 1-0 al camp del Getafe i dir això són coses que poden passar en un context normal", ha afegit.

En aquest sentit, l'entrenador revela que el club es va agafar a aquestes declaracions per practicar un "acomiadament disciplinari". "Penso que després de dos anys treballant, per por dels dirigents a les reaccions dels aficionats, això és incomprensible", ha insistit.

Finalment, Quique Sánchez Flores s'ha mostrat optimista respecte a les opcions de permanència de l'Espanyol, actualment cuer a la classificació. "Vull pensar que en seran capaços. Abelardo ha fet coses semblants en altres clubs i és un home positiu i enèrgic. Tant de bo transmeti l'energia necessària", ha dit.