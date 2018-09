Rubi: "Vull oblidar ràpid aquesta victòria, com vam oblidar la derrota a Madrid"

Guanyar no és suficient per Rubi, que exigeix molt més que resultats. El tècnic de l'Espanyol ho ha deixat clar després del triomf contra l'Eibar, on ha assegurat que espera "oblidar ràpid aquest partit, igual com es va fer amb la derrota amb el Madrid". Rubi ha reconegut que hantingut "estones de bon futbol"; però ha advertit que encara poden millorar molts aspectes. Un d'ells, el de gols a favor: "Ens costa una mica fer gol, espero que algun dia no ens costi i convertim totes les ocasions que generem".

El preparador maresmenc ha elogiat el primer quart d'hora del seu equip: "Ha estat per emmarcar", ha confessat Rubi, que ha celebrat el triomf contra un rival "complicat" que "costa de treure's de sobre". "Volíem molta qualitat per dins amb Melendo, Darder i Sergio, hem tingut situacions de mà a mà, hem interpretat bé el que tocava", ha exposat sobre el pla de partit que ha preparat. El tècnic també ha destacat la importància de seguir mantenint la solidesa defensiva: " Partint de la porteria a zero, hem marcat en cinc dels sis partits. És fonamental per l’equip que tenim muntat".

Rubi també ha valorat positivament l'actuació dels jugadors que han entrat a l'onze i que no estaven tenint participació, com Melendo, Rosales o Óscar Duarte. "Tothom pot jugar qualsevol dia. Contentíssim per Melendo, content que en dos partits hem utilitzat quatre homes, també content amb Óscar i Naldo. L’entrenador no té preferències en predisposició, el que busca és rendiment".