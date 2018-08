La Lliga accepta augmentar el límit salarial de l'Espanyol fins als 56 milions

Borja Iglesias no serà l'únic fitxatge de l'Espanyol aquest estiu. L'entitat blanc-i-blava acaba de rebre una empenta que l'ajudarà a tancar el mercat estiuenc amb algun reforç més: ja té el vistiplau de la Lliga per augmentar en dos milions d'euros el límit salarial previst per a aquest curs, que, tal com ha pogut confirmar l'ARA de fonts de l'entitat, passarà de 54 a 56 milions. Amb aquest augment, i sumant l'estalvi que encara s'ha de produir per pròximes sortides, l'Espanyol disposarà d'un marge salarial per poder tancar el mercat amb algun reforç d'última hora.

Als despatxos de l'RCDE Stadium fa setmanes que treballaven amb la xifra de 54 milions, una previsió de la Lliga, que no els farà oficials fins al setembre o l'octubre. És una xifra més baixa que la de l'any passat (60,9 milions), ja que, tal com va avançar 'Pericosonline', la direcció del club va voler aplicar als comptes enviats a la Lliga el 30 d'abril uns criteris de prudència comptable que fins ara no s'havien tingut en compte. Per aquest motiu, el pressupost en salaris va veure's reduït. Actualment, hi ha 22 jugadors amb fitxa del primer equip, el nombre desitjat per Rubi, que espera entre dos i tres reforços més. "La idea és que n'arribi un per línia", va confessar. Perquè aquests reforços es produeixin, però, hi haurà d'haver tantes sortides com entrades es vulguin. L'Espanyol esgotarà el termini fins al final del mercat.