Un Espanyol desfermat fa festa grossa davant del València (2-0)

Immillorable carta de presentació de l'Espanyol Rubi a l'RCDE Stadium, amb un triomf de gran valor (2-0) contra un gran València que primer els ha fet patir però que ha acabat veient-se sotmès pels homes de Rubi. El tècnic del Maresme n'ha tingut prou amb dos partits contra rivals d'altura per demostrar que, amb aquesta plantilla, es pot jugar a un futbol força diferent del que es va veure el curs passat.

Com va passar a la primera jornada a Balaídos, l'Espanyol ha anat de menys a més en una primera meitat en què ha començat veient-se força controlat per un insistent València. Rodrigo no ha trigat a convertir-se en un autèntic maldecap per a la defensa espanyolista. En tres minuts ha disposat de fins a tres ocasions, ben resoltes per Diego López. El porter gallec i la resta de defenses han vist amb preocupació un remat que ha rebotat al braç de David López, i que els valencianistes han protestat com a possible penal, però que el VAR ha qualificat d'involuntari.

El conjunt de Marcelino estava generant perill en cada acció, però l'Espanyol, com va passar en el tram inicial davant el Celta, ha sabut resistir. No ha sigut fins al cap de mitja hora que els de Rubi han aconseguit igualar el duel amb un parell d'avisos clars. El primer, un cop de cap de Sergio García que s'ha estavellat al travesser. El segon, el refús d'aquest, que també ha sigut rematat de cap per Borja Iglesias. Neto, a contrapeu, l'ha salvat amb una gran estirada.

Aprofitant algunes pèrdues en la construcció del València i, sobretot, gràcies al triangle format per Roca, Darder i Granero, els blanc-i-blaus han sabut frenar l'empenta visitant aportant pausa amb la pilota als peus. A través de la pilota, l'Espanyol ha anat creixent i en el segon temps ha sigut força superior. D'una falta gairebé sobre la línia de l'àrea n'ha nascut una genialitat de Granero, que ha teledirigit l'esfèrica a l'escaire. La pilota ha topat amb el travesser i el rebot, ara sí, ha entrat. Per certificar el gol, però, ha calgut la revisió del VAR, que aquest cop sí que ha donat per vàlida la diana.

Amb l'Espanyol desfermat, el València encara no havia tingut temps de pair el primer gol que ja ha encaixat el segon: Baptistao li ha pispat la cartera a Piccini i ha encarat Neto, que li ha tallat el pas. La pilota ha sortit refusada i ha caigut a les botes de Borja Iglesias, que amb el porter a terra no ha perdonat. Era la seva estrena amb l'Espanyol i a l'RCDE Stadium.