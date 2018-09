Repescar joves del planter per fer negoci o per recuperar sentiment

L’estiu del 2017 la cúpula esportiva de l’Espanyol tenia entre cella i cella la idea de recuperar Mariano Díaz, que venia de firmar cinc dianes en 14 partits en la seva estrena amb el primer equip del Reial Madrid. Veient la falta de minuts que tindria al Santiago Bernabéu amb el retorn d’Álvaro Morata, el davanter de Premià de Mar, blanc-i-blau entre el 2002 i el 2006, va arribar a visualitzar com seria el seu futur com a espanyolista passejant-se pels despatxos i la llotja de l’RCDE Stadium, on ell i els seus agents van intentar concretar un acord. L’Espanyol el tenia lligat, el jugador havia donat el seu vistiplau, però la forçada rebaixa en el pressupost espanyolista, que va caure dels 20 als 2 milions, frustrar la seva compra i Mariano va acabar marxant al Lió per 8 milions. Els seus 21 gols a França no només el van consagrar com una de les grans revelacions a Europa, sinó que li van permetre tornar al Reial Madrid aquest estiu a canvi d’uns 20 milions. Dimecres va reestrenar-se amb un golàs contra la Roma, per la qual cosa el Madrid ja s'ensuma que pot tenir un interessant retorn esportiu i econòmic a la inversió feta.

Mariano és tot just l'últim exemple d’una pràctica força habitual en els últims anys al Madrid, un club que s’ha acostumat a repescar jugadors formats al planter que havia venut pocs mesos abans davant la falta de minuts quan aquests pugen al primer equip, i per als quals es guarda una opció de recompra assequible. El conjunt blanc els recupera després de triomfar lluny del Santiago Bernabéu, però en la majoria de casos només es tracta d’operacions purament especulatives. Lluny de tornar per complir el seu anhel de gaudir de protagonisme a la casa que els ha format, el Madrid ha aprofitat que s’han revaloritzat per revendre’ls al major postor i generar una plusvàlua econòmica que confirma que el planter també pot convertir-se en un negoci.

En l’última dècada el conjunt blanc n’ha recuperat 14. El primer cop que els va vendre, un cop pujats al primer equip, en va obtenir 55,5 milions d’euros. A tots ells els va anar recomprant per una xifra que, en global, va ascendir als 100,9 milions, el doble del valor pel qual els havia venut. De tots ells, només quatre (Mariano, Casilla, Lucas Vázquez i Carvajal) segueixen a la plantilla, i tres més (Diego López, Arbeloa i De la Red) van sortir lliures per diferents motius. La meitat restant, set jugadors (Javi García, Granero, Negredo, Callejón, Morata, Lucas Torró i Omar Mascarell), van ser venuts per segon cop, i van deixar als comptes del Madrid 119 milions d’euros. És a dir, que a banda del rendiment esportiu que li han donat tots ells (alguns sense arribar a tenir pràcticament minuts), el Madrid ha obtingut per ells un benefici net de 73,6 milions. El negoci, per tant, és rodó.

L’Espanyol, de retruc, s’ha vist beneficiat d’aquesta pràctica del Madrid. El club blanc li va vendre Callejón, Lucas Vázquez, Kiko Casilla i Mario Hermoso –aquest últim amb la propietat compartida al 50%– per només 1,7 milions. Als tres primers el Madrid els va repescar per 12. A l’últim, malgrat tenir una clàusula de 40 milions per qualsevol altre club, el Madrid podria recuperar-lo per 15 durant tota la seva estància a l’Espanyol. Seguiria sent igualment un bon negoci per als blanc-i-blaus, ja que van obtenir el central gratis, en una gran operació d’Òscar Perarnau i Jordi Lardín. Tots ells són jugadors amb gran projecció, de rendiment immediat i a cost assequible.

Recuperar ADN periquito

El Madrid, però, no és l’únic que repesca jugadors formats al seu planter. A l’Espanyol, en els últims set cursos, també s’ha apostat progressivament per recuperar el denominat ADN periquito. Sobretot arran de l’entrada de Chen Yansheng, amb Ángel Gómez primer i amb Òscar Perarnau després, l’entitat ha intentat anar recuperant jugadors formats a la casa i que, per motius econòmics, s’havien vist obligats a deixar l’entitat. Des del 2012 han sigut set els jugadors que han tornat a vestir de blanc-i-blau. Per tots ells, l’Espanyol va ingressar, en un primer moment, 15,3 milions. Recomprar-los ha sortit lleugerament més car (16,8 milions), però només pel preu de Darder, 8 milions. El balear, Dídac, David López i Álvaro segueixen amb contracte amb el club periquito. Rescindits Capdevila i Sergio Sánchez, l’Espanyol només ha aconseguit revendre, per segon cop, un Gerard Moreno que fa que el balanç net també sigui favorable: 18,5 milions de guanys en global.