El pas endavant de la plantilla per frenar l’hemorràgia

“Quan vam arribar a l’Espanyol calia construir una idea de joc, donar molta informació als jugadors, i ens va sortir molt bé des del primer moment. Ara la dificultat és que el jugador no deixi de creure en el que estem fent i que ens ha donat 21 punts. No tenim dubtes”, va dir Rubi en la prèvia del partit d’aquest dissabte al Wanda Metropolitano (16.15 h, BeIN LaLiga), un escenari en què els blanc-i-blaus intentaran refer-se d’una ratxa de cinc derrotes que ha posat en dubte quatre mesos d’intens treball que ha canviat la fisonomia de l’Espanyol.

Davant els blanc-i-blaus s’enfrontaran a un rival d’entitat que està oferint una resposta força diferent als problemes físics viscuts, un factor que, per a Rubi, és “un argument molt pobre”, ja que no li serveixen com a excusa per justificar la davallada de nivell. “Tots els equips tenen lesions, nosaltres no en tenim tantes com altres equips, en tenim poques. Crec que és més un tema que jugadors i tècnics no estem tan encertats”, va aclarir, i va negar que les baixes puntuals d’alguns jugadors hagin pogut condicionar el rendiment col·lectiu. Amb les xifres a la mà, és indiscutible que no està sent un inici de curs cruel pel que fa a les lesions a l’Espanyol. Des de l’inici de la pretemporada, al juliol, fins ara la plantilla espanyolista ha patit 19 problemes físics, una xifra que rebaixa de manera considerable els registres de les anteriors temporades a aquestes altures: 28 n’havien patit el curs passat; 42 el 2016-17, i 32 el 2015-16.

“Soc molt defensor de la meva plantilla”, insisteix Rubi, que intenta implicar per la causa tot el col·lectiu, els 22 jugadors del primer equip més Pedrosa, que s'entrena amb ells tot i tenir fitxa del filial. De tots ells, només 10 han patit lesions, i entre tots s’han perdut fins a 19 partits de Lliga per problemes físics. La defensa, de moment, és la línia més castigada: Hermoso, en ple procés de recuperació per un esquinç al turmell, ja s’ha perdut dos partits per aquest problema. Els mateixos que Javi López. Abans David López i Naldo se n’havien perdut tres per altres molèsties. Les cinc derrotes consecutives de l’Espanyol no se sostenen únicament per les baixes, però hi tenen afectació: quan Rubi ha pogut formular l’onze de gala (Diego; Javi, David, Hermoso, Dídac; Roca, Granero, Darder, Baptistao, Sergio i Borja), l’Espanyol ha sumat el 60% dels punts. 9 de 15. En canvi, quan ha hagut d’introduir alguna modificació, el rendiment ha baixat fins al 36% dels punts obtinguts. 12 de 33. De les set derrotes d’aquest curs, només contra l’Alabès i el Girona formava aquest onze.

El calvari de la defensa de l’Atlètic

En els últims mesos alguns problemes aïllats com els del mateix Hermoso, David Darder, Roca o Javi López han obligat Rubi a reordenar el puzle amb solucions que no li han acabat d'anar bé a l’equip. I el castell que havia construït s’ha anat desmuntant a poc a poc. Un problema que, amb un millor fons d’armari, ha evitat el rival d’aquest dissabte, un Atlètic que pot treure pit de la seva curta plantilla (només 20 fitxes del primer equip), que ha sigut força més castigada que la blanc-i-blava: 43 partits de baixa, només en Lliga, repartits entre 13 jugadors. Simeone, de fet, rebrà l’Espanyol sense tres defenses de nivell: Giménez, Lucas i Filipe. Aquesta és la línia més castigada, ja que també Savic, Arias, Juanfran i Godín han patit anteriorment diferents problemes. Tampoc hi serà el fitxatge més car de la història del club madrileny, Lemar, ni el seu davanter referència, Diego Costa. Unes baixes que, però, no han impedit a l’Atlètic seguir optant a tot. Estan a només tres punts del liderat, demostrant que el seu fons d’armari sap afrontar les adversitats. A l’Atlètic no hi ha un onze tipus, ho demostra la constant rotació, que no afecta el seu nivell: només han perdut un partit de Lliga.