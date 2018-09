Rufete: "Entenc les expectatives que s'han tingut, però hem de viure de la realitat"

La cúpula esportiva de l’Espanyol ha fet balanç del que ha donat de si el mercat de fitxatges estiuenc. El director de futbol professional, Francisco Pérez, 'Rufete', ha assegurat que des dels despatxos s'ha fet "el màxim que es podia". "S'ha acabat el mercat i ara el que cal fer és començar a construir un club, departaments, estructura… Molta gent vol ser aquí i n'hem de treure rendiment, ara comença la batalla". Rufete ha reiterat diverses vegades els conceptes en els quals volen aprofundir: "Rendiment, objectius i realitat".

Aprofundint en el primer punt, ha destacat la importància que ha de tenir en el projecte i en l'equip la figura de Rubi: "Tenim una oportunitat molt bona com a club per crear una identitat de dalt a baix. El seu model de joc i d’entrenament. Veure què sent el club, que pateix quan perd, que vol més. El cuidarem, tenim una oportunitat molt bona de créixer tots junts". Millorar les aportacions dels jugadors que ja hi ha a la plantilla serà una premissa fonamental aquest curs. "Hem de treballar perquè els jugadors importants i que ens donin l’èxit siguin els nostres", ha prosseguit Rufete.

Sobre els objectius que es marquen, el director de futbol professional blanc-i-blau ha evitat parlar de posicions: "Els objectius han de ser setmanals. El futbol es viu partit a partit. Ens marquem objectius de millorar com a club per ser més forts. Generar bon futbol per il·lusionar la gent. El nostre vestidor té il·lusió, cal estar a prop seu, tenim aquesta experiència de treball diari. Si dius que estaràs en una posició a la classificació, és un error. Hem de millorar cada dia com a equip, saber per què hem perdut o guanyat".

Rufete, però, no ha volgut negar que la direcció esportiva, començant per ell mateix, que va aterrar al club a mitjans de juliol, s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies econòmiques que hi ha. "Aquesta és la millor plantilla que podem tenir", ha arrencat, per després puntualitzar: "Necessita l’oportunitat de demostrar com som de bons. És la que hem pogut confeccionar, però estic content perquè ells han volgut ser aquí". L'alacantí ha insistit que cal generar il·lusió entre l'afició, però ha deixat clar que ell no farà falses promeses: "Entenc les expectatives que s’han tingut en els últims anys, però hem de viure de la realitat. Tenim molt bona plantilla, l’entrenador està fent molt bona feina". Davant la falta de recursos, ha explicat, cal tenir enginy. " La decisió de portar Rosales l'hem pres des de la versatilitat", ha posat com a exemple. Si no es poden portar dos jugadors, se'n porta un que pugui ocupar-les totes dues.

Quan se li ha preguntat per si aquest ha sigut un mercat de transició, marcat novament pel límit salarial i per la tardana incorporació al nou càrrec, Rufete ha sigut pragmàtic: "Tots els clubs tenen unes normes que cal complir. Ja pots il·lusionar-te molt, però les regles són allà. Al final el mercat et dona la possibilitat de millorar l’equip, però jo tinc un punt de partida i estic molt content amb els jugadors que tenim". A més, ha avançat que vol que es capgiri la mentalitat del grup en cada partit: "Volem que cada dia s’entreni per guanyar i que cada cap de setmana s’entreni per guanyar, ha de ser la identitat del club. Intentarem transmetre-ho cada dia".