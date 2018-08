L'RCDE Stadium es vesteix de gala per a l'inici del curs 2018/19

L'estrena del nou curs a l'RCDE Sadium d'aquest diumenge, contra el València, servirà a l'Espanyol per presentar les diverses novetats que presentarà el seu camp, i que ja estan totalment llestes. Avui dijous el primer equip blanc-i-blau ha pogut comprovar de primera mà el funcionament del VAR en un partit d'entrenament a l'estadi. Membres del Comitè Tècnic d'Àrbitres han supervisat el partit, que s'ha enregistrat amb sis càmeres de Mediapro i dues més de VAR. Així mateix, s'han utilitzat els videomarcadors per veure la repetició de les jugades revisades.

L'objectiu d'aquestes proves és assegurar el correcte funcionament de totes les càmeres, que han pogut posar-se a punt abans del primer partit del nou curs. Però el sistema de videoarbitratge no és l'únic aspecte nou que presentarà el recinte. L'Espanyol, de fet, aquest estiu ha invertit més de dos milions i mig d'euros a millorar les instal·lacions de l'RCDE Stadium i la Ciutat Esportiva Dani Jarque. En tots dos llocs s'ha canviat la gespa natural per una d'híbrida.

540x306 Per optimitzar l'ús del VAR, s'ha modificat la posició de la càmera màster / RCD ESPANYOL Per optimitzar l'ús del VAR, s'ha modificat la posició de la càmera màster / RCD ESPANYOL

A més, destaquen la nova posició de la càmera màster a les llotges Executive centrals de l'anella intermèdia, la renovació de la sala de megafonia, nous i moderns carros de llum per treballar la recuperació de l'herba, canvi de les xarxes de la porteria, nova fibra per al recinte i, per descomptat, la gespa híbrida, que muda la pell del terreny de joc. D'altra banda, també han començat les obres per construir la sala audiovisual, una iniciativa impulsada per la fundació que narrarà la dilatada història del club a través d'una impressionant projecció en realitat augmentada. S'ubicarà a la Sala Executive, que els dies de partit es vestirà per acollir el càtering de les llotges privades.