Un túnel del vent aturat en el temps

Per poder volar a una velocitat de fins a 300 quilòmetres, abans cal completar un procés lent i complex. Des del 19 d’octubre del 2015, qualsevol persona que passi per la façana de l’RCDE Stadium que mira a Cornellà es deu haver acostumat a veure grues de tot tipus i operaris actuant en una de les cantonades. El famós i esperat túnel del vent, que inicialment estava previst que s’inauguraria a finals del 2016, no ha deixat d’avançar en cap moment, però ho ha fet a un ritme força diferent del que en un principi l’Espanyol esperava. El pròxim 15 de juliol es compliran 1.000 dies des de l’inici de les obres d’un projecte que, segons ha pogut saber l’ARA, segueix sense tenir una data d’inauguració exacta. “És un projecte lent, el més complex no es veu. Ens han dit [Windoor, l’empresa que l'impulsa a través de la constructora SanJosé] que ara la cosa està sobre el previst. No hi haurà novetats a curt termini, és qüestió de mesos, però no sabem quants seran”, explica a aquest diari el director de màrqueting de l’Espanyol, Toni Alegre, que confia a veure inaugurada la instal·lació abans d’un any, uns terminis força diferents dels inicials, i que han sorprès l’entitat: “Ens costa entendre els 'timmings', però ells estan tranquils, ens diuen que és habitual que en obres com aquesta passin coses així”. Es tracta d’un projecte de gran envergadura, ja que la construcció li costarà uns 10 milions a Windoor. L'ARA ha anat fent un seguiment de les obres que es pot veure a la fotogaleria d'imatges.

651x366 Les obres al túnel del vent, el 29 de juny del 2016 Les obres al túnel del vent, el 29 de juny del 2016

651x366 Les obres al túnel del vent, el 29 d'agost del 2016 Les obres al túnel del vent, el 29 d'agost del 2016

651x366 Les obres al túnel del vent, el 14 de novembre del 2016 Les obres al túnel del vent, el 14 de novembre del 2016

651x366 Les obres al túnel del vent, el 24 de maig del 2017 Les obres al túnel del vent, el 24 de maig del 2017

651x366 Les obres al túnel del vent, el 23 d'agost del 2017 Les obres al túnel del vent, el 23 d'agost del 2017

651x366 Les obres al túnel del vent, el 23 de març del 2018 Les obres al túnel del vent, el 23 de març del 2018

651x366 Les obres al túnel del vent, el 28 d'abril del 2018 Les obres al túnel del vent, el 28 d'abril del 2018

651x366 Les obres al túnel del vent, el 18 de juny del 2018 Les obres al túnel del vent, el 18 de juny del 2018

651x366 Les obres al túnel del vent, el 18 de juny del 2018 Les obres al túnel del vent, el 18 de juny del 2018

Han sigut diversos els factors que han endarrerit la construcció. El primer, la burocràcia. “Hi ha uns 'timmings' que s’han de complir, sabíem que no seria un camí gens senzill”, va apuntar el mateix Alegre el març del 2016. Es referia al pràcticament any sencer de gestions administratives, validacions tècniques, llicències, mesures, anàlisis per a les perforacions i permisos de construcció. La data d’inauguració va anar ajornant-se mesos i mesos. El 2017, les noves previsions –l’estiu d’aquell any– van tornar a quedar obsoletes a causa d'un entrebanc constructiu en les perforacions, ja que hi ha aigües subterrànies i calia posar uns fonaments que suportessin l’estructura. Això va implicar portar una maquinària nova i, per tant, les obres van aturar-se novament, cosa que va obligar a fixar una nova data, mitjans del 2018, que tampoc es complirà. “Estem parlant d’una obra de gran envergadura, ja que foraden 16 metres sota terra i va connectada a un edifici. Ara ja tornen a agafar ritme de creuer”, apuntava Alegre l’agost del 2017.

L’alentiment d’aquest projecte ha afectat, en part, l’economia de Espanyol, que el juny del 2014 el va començar a promocionar com “el túnel del vent més ben connectat d’Europa i amb la tecnologia més avançada del mercat”. Des de l’inici de l’acord, firmat el juliol d’aquell mateix any, l’entitat rep uns 300.000 euros anuals fixos de Windoor, l’empresa a qui s’ha llogat l’espai durant 15 anys (prorrogables a 10 més si totes dues parts hi estan d’acord), un cànon força profitós, ja que l’Espanyol no l’ha deixat de rebre tot i que l'equipament encara no està en funcionament. El que encara no ha pogut ingressar el club són les quantitats variables, subjectes a l’ús de la instal·lació en funció del nombre d’usuaris. Un cop estigui en ple funcionament, l’Espanyol se n’endurà un percentatge. A més, el club podrà aprofitar els 1.800 metres quadrats sobre rasant que restaran disponibles en aquella cantonada –el túnel n’ocuparà 1.200–, i que a causa de les obres resten inutilitzats. Allà hi ha previstes propostes d’oci i serveis que generin sinergies amb l’activitat del túnel i tinguin un 'target' de públic similar. L’Espanyol preveu, com a màxim, que hi hagi espai per a dos negocis. Des de fa mesos, l’entitat està en fase de negociació amb empreses per seguir el pla d’explotació d’aquests espais, si bé encara no hi ha cap acord avançat. Tot plegat repercutirà en més ingressos per al club, que espera amb ganes la inauguració d’un túnel que atraurà un flux d’usuaris diari.

Un negoci exitós a Empuriabrava

El túnel del vent d’Empuriabrava, també gestionat per Windoor, va acollir 250.000 usuaris els seus primers cinc anys de vida. El 2017, per exemple, va tancar amb 40.000 voladors, que van permetre facturar uns 2,7 milions d’euros. Quatre turbines d’alta potència generen un flux d’aire vertical regulable que permet recrear la sensació de volar i de caiguda lliure en un espai segur. Sempre, evidentment, sota la supervisió d’un instructor. L’experiència, disponible a partir dels quatre anys d’edat, pot durar entre dos minuts i una hora de vol, encara que el temps pot adaptar-se al paquet contractat. De fet, ja està previst que, com passa a Empuriabrava, es desenvolupin activitats per a equips professionals de vol, escoles, clients habituals, empreses o gent que, senzillament, vol aprendre a volar. De cara a la inauguració, Windoor ha rebut diverses propostes, però encara no les vol fer públiques. Cada cop queda menys per veure la llum –o, en aquest cas, el vent– al final del túnel.