Rubi: "Hem superat una prova de maduresa tremenda"

L'empat a San Mamés ha deixat un regust de boca agredolç a Rubi, que tot i marxar "entristit per perdre dos punts al minut 80 després de la feinada feta", ha valorat positivament el punt. "Hem fet un partit molt bo en defensa, solucionant gairebé totes les jugades. Tenir la pilota davant un rival que et pressiona tant no és fàcil, en la segona part l'hem intentat tenir més", ha explicat el maresmenc, que ha defensat que han "superat una prova de maduresa tremenda contra un equipàs com l'Athletic".

El preparador maresmenc ha reconegut que s'esperava que, si passaven "45 minuts defensant, podia passar el que ha passat. Dono mèrit a la pressió del rival perquè han estat molt a sobre nostre. Els meus jugadors han estat a un nivell altíssim a l'hora de defensa i refusar el perill. El resultat és just". Rubi ha assegurat que Ferreyra ha fet "un partidàs" i ha explicat el canvi de Wu Lei per Puado: "Buscàvem un home per home i Puado està al mateix nivell dels seus companys. Surten onze jugadors i l'entrenador pot canviar quan ho consideri oportú. Wu Lei és un gran jugador i no ho deixarà de ser per no jugar els últims 30 minuts".