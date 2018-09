Rubi: "Si som capaços de veure les millores ràpidament, serem un equip temible"

Rubi ha celebrat tenir dues setmanes d'aturada per seleccions per poder treballar amb el seu equip una sèrie d'aspectes que li van deixar un mal regust en l'últim partit, la derrota a Mendizorrotza. En la prèvia del partit de l'Espanyol contra el Llevant d'aquest diumenge (16.15 h, BeIN LaLiga), el preparador blanc-i-blau ha explicat que aquest dissabte ha recordat als jugadors "la quantitat d'aspectes que han treballat aquests 15 dies".

"Si som capaços de veure aquestes millores ràpidament, serem un equip temible en la categoria. I necessitem que sigui així. No podem anar corregint i que no es vegi en els partits", ha advertit el tècnic, que vol que el seu conjunt no repeteixi alguns dels errors que els van condemnar a Vitòria.

Sobre el Llevant, ha advertit que "és un rival amb una energia molt bona que ja ve de l'any passat. Té molta confiança en el que fa. No els podem menysprear el més mínim. Les seves armes passen molt per les individualitats de Morales, la creació de Campaña, el gol del Roger". Rubi ha recordat el seu pas per l'entitat de València: "Va ser el primer club que va confiar amb nosaltres per entrenar a Primera. Hi vaig estar molt a gust, hi vam trobar un vestidor estrany, que no era fàcil. Ara faria alguna cosa diferent, però vam punxar molt fora de casa. Potser hauríem fet alguna cosa diferent".

El tècnic ha advertit que un dels perills del conjunt de Paco López són els contracops, i que hauran d'intentar "finalitzar les jugades" i tenir "vigilàncies" per tal que els granota no en treguin rèdit. El tècnic maresmenc també s'ha referit a dos noms propis. El primer, Roberto Rosales, que ha entrat per primer cop en una convocatòria i "ja està per jugar". El segon, un David López que, si bé ha tingut molèsties durant la setmana, és probable que surti d'inici: "Estic pràcticament segur que podrà jugar, però volem que tingui marge per veure com està demà", ha anunciat el tècnic, que ha citat 20 jugadors per poder tenir marge per fer algun canvi d'última hora.