El triple de beneficis amb Rastar de creditor principal

El consell d’administració de l’Espanyol presentarà aquest dilluns (18 h) als seus accionistes uns resultats que confirmen el moderat creixement econòmic de l’entitat. D’entrada, s’anunciaran uns beneficis de 6,5 milions d’euros, el triple dels de l’exercici 2015-2016 (2,1 milions). A més, creix la facturació, que passa dels 55 milions als 68 gràcies, en bona part, a l’increment dels drets per televisió (de 24,3 a 48,9 milions), els abonaments (fins als 7,1 milions, un 4,8%) i la venda d’entrades (fins als 2,2 milions, un 21,9%). Per contra, han pujat partides com la massa salarial (de 28 a 48 milions, 7,2 dels quals són per als tècnics), i el fons de maniobra continua sent negatiu, encara que s’ha reduït força, i no ofega tant una entitat que, només fa uns anys, s’apropava a la fallida: de -43,9 milions als -17,3.

Un dels aspectes més destacats que presentarà el consell presidit per Chen Yansheng serà la liquidació del deute històric que arrossegava des dels anys 90 amb Hisenda, un fet que arriba pocs mesos després que l’ajuda de Rastar permetés deixar enrere el crèdit sindicat de 8,3 milions amb diferents entitats bancàries. Encara que a la memòria es presentarà un deute de 19 milions amb l’administració pública (al tancament de l’exercici anterior era de 28 milions), el club va pagar sis milions al juny, 5,8 al setembre i, a principis d’aquest mes de desembre, els 5,7 restants. Quan va arribar Chen, el gener del 2016, l’Espanyol devia 41,3 milions a Hisenda. Ara Rastar és el principal creditor del club. El deute brut passa dels 143 als 159 milions, però la majoria és a l’empresa xinesa, a la qual es deuen 67,9 milions, que s’aniran pagant en diferents pagaments que, això sí, tindran millors condicions que els dels anteriors deutors: aquest curs se li abonaran 2,6 milions; el 2019-20, 34, i dos cursos després, 6,2. Els 25 milions restants, d’aquí més de cinc anys.

Les garanties que posa l’Espanyol són els drets federatius i econòmics dels jugadors del primer equip. És a dir, que si no s’assoleixen els ingressos previstos, el club hauria de vendre jugadors per poder tornar el que deu a Rastar. Segons l’informe de gestió del club, l’entitat blanc-i-blava preveu uns ingressos de 75 milions d’euros per a la temporada 2017-18. La gran majoria, poc més d’uns 50, arribaran procedents dels drets televisius, però encara faltaria una suma afegida important: una gran venda, que segurament es produiria a l’estiu. Pel que fa a l’organigrama del consell, no s’espera cap gran modificació.