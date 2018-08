20 dies per trobar destí als jugadors descartats

Quan la pilota comenci a rodar aquest dissabte al Borussia Park (15.30 hores, Esport3) en el sisè i últim amistós de la pretemporada de l’Espanyol, diversos jugadors blanc-i-blaus jugaran amb la sensació que aquest pot ser el seu últim duel amb la samarreta espanyolista. En els últims dos dies s’han succeït les reunions i les trucades entre la cúpula esportiva del club i els agents dels jugadors descartats, de qui, per temes econòmics, però també esportius, es vol prescindir. Tot plegat, amb el vist-i-plau d’un Rubi que va frenar algunes sortides per conèixer què tenia a la plantilla, i que ara el que vol és que quedi tancada com més aviat millor. “Treballo amb els jugadors pensant que continuaran, no puc estar pensant si seguiran o no. Espero que no els influeixi en el rendiment, vull la gent centrada”, va apuntar, sense dir els noms d’aquells que tenen un peu i mig fora. Al tècnic maresmenc li encantaria seguir el model de la Premier i tancar la setmana vinent el mercat, però s’haurà de resignar i esperar al 31 d’agost per veure amb quins jugadors pot acabar comptant finalment.

El seu desig: tenir un bloc d’uns 22 efectius. Sense comptar Pedrosa (que té fitxa del filial), ara en té 23. Encara cal reduir-ne el nombre, un fet que també respon a la voluntat del club, que necessita rebaixar la massa salarial després d’anys d’excessos en matèria de fitxatges durant la presidència de Chen Yansheng, i que ja s’han cobrat quatre víctimes: Ángel Gómez, Quique Sánchez Flores i Ramon Robert, responsables de bona part de la planificació esportiva dels últims anys, han sigut cessats. Ara l’entitat té tres setmanes per acabar de corregir alguns errors comesos i alleugerir fitxes elevades. Els que més números tenen de sortir són jugadors que fins ara han demostrat un baix rendiment esportiu i que ocupen fitxes considerables: Hernán Pérez, Roberto Jiménez, Álvaro Vázquez i Sergio Sánchez fa temps que porten penjat el cartell de transferibles.

Des de l’arribada de l’empresari xinès al club, l’Espanyol ha invertit 44,75 milions en 22 jugadors, 10 dels quals en Borja Iglesias, que encara no ha debutat, i sis en Roberto i Álvaro, que formen juntament amb Demichelis, Sergio Sánchez i Arlauskis el grup de cinc jugadors que han jugat un percentatge menor de minuts en l’era Chen (el lituà és qui el té més alt, amb un 14,7%). Només 10 jugadors (que han costat 25,1 milions) han superat el 50% dels minuts que l’Espanyol ha disputat amb ells a la plantilla. D’aquests, únicament tres (David López, Diego Reyes i Sergi Darder) s’han mostrat indiscutibles i han participat en més del 82% dels minuts totals de l’equip.

Darrere d’aquests, homes com Fuego i Carlos Sánchez s’han consolidat gràcies a una bona feina a l’ombra, mentre que altres com Hermoso o Jurado han tingut continuïtat sobre la gespa, però també un rendiment intermitent. En els casos de Baptistão, Piatti o Diego López, han sigut estat diverses les lesions que els han privat de tenir més protagonisme en l’equip. Ofegat pel límit salarial i les restriccions del govern xinès, l’Espanyol ha hagut de replantejar l’estratègia: toca alliberar grans fitxes (Caicedo, Fuego o Jurado) i invertir en peces més econòmiques i que es puguin revaloritzar.