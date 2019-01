L’últim servei de Baptistao no pot amb l’empenta del Betis (3-1)

L’Espanyol va quedar-se a les portes de les semifinals de la Copa del Rei en un partit on van acariciar la victòria (3-1) en un estadi, el Benito Villamarín, i contra un rival, el Betis, que van empènyer fins que van tombar tota l’oposició espanyolista. Els blanc-i-blaus van resistir dempeus durant 75 minuts, quan van veure com els andalusos igualaven el gol inicial de Baptistao que aquest dijous pot fer mes maletes rumb a la Xina. La pròrroga els va pesar massa al cap i a les cames, especialment després de l’expulsió de Roca just abans que es complís el temps reglamentari.

L’Espanyol va aconseguir controlar el Betis gràcies al canvi de sistema de Rubi, que va situar un 4-4-2 amb Roca i Víctor Sánchez formant un doble pivot i Piatti i Melendo com a jugadors exteriors. Amb una pressió elevada exercida pels quatre jugadors d’atac, l’Espanyol va aconseguir forçar diverses errades de la defensa del Betis, que va patir força per tenir el partit sota control. L’equip de Rubi ho va aconseguir amb una gran col·locació en terreny contrari i, alhora, un marcatge a l’home dels dos pivots sobre els dos interiors del Betis, Canales i Lo Celso, anul·lats fins al tram final del partit.

Els blanc-i-blaus van aconseguir discutir la possessió als locals, que a l’RCDE Stadium van ser els amos absoluts de la pilota. Però gràcies a un replegament efectiu, els espanyolistes van portar el partit al seu terreny. Aleshores, va aparèixer Baptistao, que en la que podia ser la seva última funció com a jugador de l’Espanyol, va voler disfressar-se d’heroi i brindar als seus companys un bitllet cap a les semifinals. El brasiler, que aquest dijous podria firmar pel Wuhan Zall xinès, va topar amb el travesser a la sortida d’un córner en una rematada on ho tenia tot a favor per marcar. Però el gol no se li va resistir pocs minuts després, quan va pentinar al fons de la xarxa una falta lateral centrada per Víctor Sánchez. Per respecte al seu antic equip, no el va celebrar. Dels tres gols que porta aquest curs, dos els va anotar aquesta setmana. El seu lloc a la plantilla el podria ocupar Facundo Chucky Ferreyra, un argentí del Benfica a qui ja havien pretès a l’estiu. El 0-1 va convertir la il·lusió del Betis per acollir la final de la Copa a casa en una pressió afegida. Els andalusos van sortir bolcats a la represa, però l’Espanyol no va saber aprofitar els espais que aquests van cedir a l’esquena de la seva defensa. A poc a poc, el partit va anar dirigint-se a l’àrea espanyolista, on la defensa visitant va haver de treure cada cop més aigua. Animat per les 40.000 ànimes que l’acompanyaven, el Betis va anar acumulant efectius en atac.

Els blanc-i-blaus van intentar defensar més junts per procurar no prendre mal, però quan el Betis va trobar les bandes va resultar letal. Sergio León, per qui l’Espanyol també s’havia interessat, va entrar per fixar la defensa i afegir una nova referència. L’Espanyol va resistir 75 minuts, els que va tardar el Betis en tombar la porta: després de diversos intents, Lo Celso va trobar premi, enfonsant els ànims d’uns blanc-i-blaus que van iniciar la davallada física i mental.

La pròrroga, dominada pel Betis

La mala fortuna espanyolista es va aguditzar en l’última acció del temps reglamentari: un mal control de Roca el va obligar a fer una inoportuna falta quan era l’últim home. El migcampista va veure la segona groga, obligant l’Espanyol a afrontar tota la pròrroga amb un home menys. El Betis no va tardar en aprofitar-ho, i va enllestir l’eliminatòria quan va poder: Sergio León i Mandi van sentenciar el partit en els primers deu minuts d’una pròrroga on els blanc-i-blaus no van presentar resistència. La victòria local apropa el Betis a la seva final i enfonsa un Espanyol que, ara sí, ja pot centrar-se a la Lliga.

Wu Lei, apte per jugar sense operar-se

Al descans del partit al Benito Villamarín, es va conèixer que les proves mèdiques complementàries van confirmar que Wu Lei és apte per seguir jugant i que, per tant, evitarà passar pel quiròfan per resoldre els seus problemes a la clavícula esquerra. L’extrem xinès va passar el matí a la Clínica Corachán, on els serveis mèdics van acabar acordant que, de moment, no s’operés. Wu pateix una patologia a l’espatlla esquerra que es va fer en el primer partit de la Xina a la Copa Àsia, on va caure amb mala fortuna. Malgrat tot, va poder seguir competint en aquest torneig. Tot i tenir un considerable bony a la clavícula, l’extrem podrà debutar quan Rubi ho consideri.