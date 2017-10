L’estadi segrestat per l’extrema dreta italiana

260x366 Icardi, capità de l’Inter, amb un exemplar del Diari d’Anna Frank abans del partit contra el Sampdoria. / PAOLO RATTINI / AFP Icardi, capità de l’Inter, amb un exemplar del Diari d’Anna Frank abans del partit contra el Sampdoria. / PAOLO RATTINI / AFP

A Roma, tot acaba convertit en un espectacle teatral. Dimecres els serveis de neteja van treure de les aigües del Tíber la corona de flors que la directiva del Lazio havia deixat un dia abans a la Sinagoga, situada a la via Catalana. Un grup de joves jueus van decidir treure-la, en considerar que aquest gest no havia sigut prou honest. Claudio Lotito, el president del Lazio, s’havia vist forçat a fer-ho després de l’aparició d’uns adhesius amb el rostre d’Anna Frank, l’adolescent jueva assassinada el 1945 a Bergen-Belsen, amb la samarreta del Roma, l’etern rival del Lazio.

“Els ultres del Lazio són coneguts pel seu feixisme. Per a ells, ser jueu és un insult”, es queixava Augusto Icardi, periodista romà. Stefano Greco, periodista i aficionat del Lazio que de jove va rondar els grups ultres, admet que “el club té un problema amb l’extrema dreta, ja des dels anys 70”. La Federació va reaccionar fent llegir un tros d’ El diari d’Anna Frank abans de cada partit, però l’entrenador serbi del Torí, Sinisa Mihajlovic, va afirmar que no sap qui és Anna Frank. Mihaljovic havia jugat al Lazio i havia mantingut una bona relació amb el principal grup radical, els Irriducibili, el grup responsable dels adhesius. De fet, aquest grup, que manté una bona relació amb grups radicals espanyols com els del Madrid, va arribar a mostrar una pancarta en què es podia llegir “Honor al Tigre Arkan” el gener del 2000, abans d’un Lazio-Bari. Pocs dies abans havia mort assassinat el criminal de guerra serbi Zeljko Raznatovic, exultra de l’Estrella Roja. Els Irriducibili van explicar el seu gest afirmant que era una dedicatòria a Mihajlovic, amic de Raznatovic.

La samarreta de Mihajlovic, de fet, es pot veure al bar Excalibur, seu històrica dels ultres del Lazio, a la Piazza Vescovio. Un bar decorat com si fos un castell medieval, al nord de Roma, on l’afició del Lazio és majoria, malgrat que a la ciutat són minoria. “El Roma també té radicals feixistes, però en general és una afició més plural. Tot neix als anys 70, en una època de violència política. La gent del Lazio venia dels barris rics del nord i va fer seus els símbols de la dreta, com l’MSI”, explica Greco, que recorda que el 1974 el Lazio va guanyar la lliga amb un davanter, Giorgio Chinaglia, que va demanar el vot per aquest MSI que reivindicava el llegat de Mussolini. També ho faria Paolo Di Canio, capità del Lazio durant els anys 90.

De fet, als anys 70 el Roma tenia radicals d’esquerres, però als anys 90 això va canviar, fins al punt que un grup radical del Roma va mostrar la pancarta “Roma és feixista” abans d’un partit amb el Livorno. “Grups de dretes es van infiltrar entre l’afició del Roma per atreure gent de barris d’esquerres”, explica Icardi. L’Estadi Olímpic s’ha convertit en un feu de la dreta, tot i que el Roma ha lluitat amb més èxit contra el racisme que no pas un Lazio que ha rebut fins a 25 multes per càntics o pancartes en tot just quatre anys. Els Irriducibili tenen milers de membres, a la botiga del club van arribar a vendre productes oficials del seu grup, tenen una ràdio i diferents seus, i s’han convertit en un actor de la vida política romana fins al punt que candidats de partits de dreta han anat a veure partits amb ells, gràcies a personatges com el seu històric cap Fabrizio Piscitelli, que va acabar detingut per tràfic de drogues.

No ajuda a millorar la imatge del club la poca traça del president Lotito, que fa equilibris per no caminar de bracet amb els ultres però tampoc estar en guerra amb ells. Ahir, per exemple, es va filtrar una gravació en què es podia escoltar com Lotito organitzava la visita a la Sinagoga dient: “Com que no hi serà el rabí? Que hi fa, a Nova York? Quin desastre, però no veuen com estem? Bé, anirem a fer aquesta comèdia”. La comèdia, tal com la definia, era portar la corona de flors i anunciar que el club pagarà, cada any, el viatge de 200 joves a Auschwitz. Lotito, però, va explicar-se tan malament que va acabar declarant que el Lazio “lluitarà sempre contra tota forma d’antiracisme”.

La policia de moment ha identificat alguns ultres que van posar els adhesius, entre els quals tres amb antecedents i un nen de 13 anys. Els radicals del Lazio van emetre un comunicat dient que és una operació per perjudicar el seu club, ara que tenen “un dels millors equips de la lliga” i recordant que “els ultres del Roma fan el mateix”: “Insultar un rival dient que és d’una altra religió no és delicte”.