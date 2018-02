"Si parleu en euskera, expulsats": un àrbitre amenaça els jugadors d'un partit de la Preferent basca

L'àrbitre d'un partit de la Lliga Preferent basca d'aquest dissabte entre l'Elgoibar i l'Idiazabal, segons han relatat els jugadors dels equips, va amenaçar els futbolistes amb expulsar-los si parlaven euskera. "Si parleu en euskera, us aneu al carrer", els va dir. Així ho ha denunciat, a través de Twitter, l'entrenador l'Idiazabal, Omar Aizpuru. "Vull fer públic que hem estat amenaçats amb l'expulsió per parlar euskera en un partit de preferent. Espero que la federació prengui mesures", indica Aizpuru.

@gipuzkoafutbol! Quiero hacer publico que hemos sido amenazados con expulsion por hablar euskera em un partido de preferente idiazabal-elgoibar. Espero que la federacion tome medidas. Por favor, hacer publico — omar (@OmarAizpuru) 17 de febrer de 2018

Segons expliquen alguns mitjans bascos, l'àrbitre Manuel Sarrión González, del comitè andalús, va donar aquesta instrucció als jugadors de l'Idiazabal i l'Elgoibar al túnel de vestidors.

Els dos clubs han explicat que es reuniran per decidir com emprendre mesures sobre la decisió de l'àrbitre. Demanen a la Federació i al Comitè d'Àrbitres que actuïn. L'Elgoibar ha mostrat, a través de Twitter, "la ira i desaprovació" per les amenaces que van patir. "El club promou l'ús de l'euskera entre tots els nostres entrenadors i jugadors", afegeix l'entitat, que conclou: "Treballem i seguirem treballant en euskera, però també per al futbol i la vida quotidiana en euskera".