L'exgerent de l'Osasuna confessa la compra de sis partits entre el 2012 i el 2014

L'exgerent de l'Osasuna, Ángel Vizcay, ha admès aquest dimarts en el judici que se segueix a l'Audiència Provincial de Navarra que entre els anys 2012 i 2014 es van fer diferents pagaments en efectiu, amb coneixement de la junta directiva del club, per arreglar partits i evitar d'aquesta manera el descens de l'equip de Pamplona a Segona Divisió. Entre d'altres, Vizcay ha admès haver pactat un empat amb l'Espanyol, que amb un punt se salvava, per 250.000 euros al final de la temporada 2013-14 (1-1).

Vizcay, que va treballar durant 24 anys a l'Osasuna, ha admès que es van comprar fins a sis partits durant tres anys. I, tot que la la majoria eren per guanyar, també n'hi va haver algun en què l'Osasuna va pagar perquè el club en qüestió es deixés guanyar. Així, l'exgerent del club navarrès ha indicat que el mes de maig del 2013 l'Osasuna va fer un pagament de 150.000 euros al Valladolid perquè guanyés el Deportivo; un altre de 150.000 al Betis per guanyar el Celta, i un tercer de 400.000 euros al Getafe perquè "no guanyés" el partit que enfrontava els madrilenys amb l'Osasuna. "Perquè es deixés perdre?", li ha preguntat el fiscal, i l'exgerent de l'Osasuna ha respost afirmativament.

Al final de la temporada 2013-14, segons ha declarat Vizcay, a més dels diners que es van pagar a l'Espanyol també es van pagar 400.000 euros al Betis perquè guanyés el Valladolid i 250.000 euros més al mateix club andalús perquè es deixés guanyar a Pamplona, i fins i tot ha explicat que un d'aquests dos pagaments es va fer al garatge d'una casa particular de Sevilla a tres jugadors del Betis, dels quals n'ha identificat dos: Jordi Figueras i Xavi Torres. Tot i els esforços econòmics, l'Osasuna va acabar baixant a Segona quan va acabar aquella temporada després de 14 anys a la màxima categoria del futbol estatal.

Vizcay ha fet aquesta confessió en el marc d'una investigació a sis exdirectius de l'Osasuna, tres exjugadors del Betis i dos agents immobiliaris acusats d'apropiació indeguda, delictes societaris, falsedat en document mercantil, falsificació de comptes i corrupció esportiva. "Les destinacions dels diners es van parlar i es van decidir en la junta directiva", ha assegurat. Per entendre-ho tot cal recordar que Vizcay va decidir confessar tots aquests fets l'any 2014 al president de la Lliga, Javier Tebas, perquè sospitava que altres presidents de Primera estaven sobre la pista dels pagaments que havia fet l'Osasuna. "Tebas no em va prometre res, però em va dir que faria tot el possible perquè l'Osasuna no tingués cap tipus de sanció esportiva", ha dit Vizcay a preguntes de la Fiscalia i de les diferents acusacions i defenses que participen en les sessions del judici.