L'expresident del Madrid, Lorenzo Sanz, condemnat a tres anys de presó

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat aquest dimecres a tres anys de presó i al pagament d'una multa d'1,2 milions d'euros l'expresident del Reial Madrid, Lorenzo Sanz, per haver amagat "de manera intencionada" gairebé sis milions d'euros a Hisenda en les seves declaracions de la renda del 2008 i el 2009. En una sentència que ha pogut revisar Efe, el tribunal estableix, a més, que Lorenzo Sanz i la seva dona hauran d'indemnitzar Hisenda amb 622.411 euros cadascun.

Segons l'escrit, Sanz va perjudicar l'organisme públic a través d'hipoteques constituïdes sobre els béns dels seus fills. El tribunal assenyala que "és obvi" que l'expresident del club blanc "ha mogut tots els fils per fer front a aquesta responsabilitat de reparació del dany", i per això considera aquesta circumstància un atenuant en l'actuació de l'acusat. No obstant això, la decisió no ha tingut en compte les altres dues circumstàncies modificadores de la responsabilitat penal que va plantejar la defensa de l'acusat: la confessió dels fets i les dilacions indegudes de la causa.

En el cas de la primera, els magistrats aclareixen que al llarg de tota la instrucció no s'ha produït "cap confessió" de l'acusat, sinó que aquest ho va fer al principi del judici oral. "Una confessió tardana", diu el tribunal, que no es pot tenir en compte com a atenuant i que "vindria a justificar altres maniobres fetes per suavitzar una condemna com a última arma de defensa". Respecte a la segona, el tribunal assenyala que no és pertinent perquè la causa no ha tingut "cap aturada en les actuacions", sinó que per circumstàncies personals de l'acusat s'han produït "lleugers retards en les declaracions" i s'ha arribat a suspendre fins a tres vegades el judici.

En les conclusions definitives, la fiscal va demanar cinc anys i sis mesos de presó per a Lorenzo Sanz i va sol·licitar que la seva dona indemnitzés Hisenda amb el seu marit perquè va resultar beneficiada de les operacions i perquè les declaracions de la renda d'aquells exercicis van ser conjuntes. La sala no la condemna amb pena de presó perquè descarta que ella conegués el propòsit defraudador del seu marit, així com que participés o tingués capacitat decisòria en la confecció de les declaracions tributàries relatives a l'IRPF els exercicis del 2008 i el 2009.