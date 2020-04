La Federació Catalana de Futbol mantindrà les subvencions i estudia altres mesures per compensar econòmicament els clubs

La Federació Catalana de Futbol ha enviat una carta del president Joan Soteras a tots els clubs en què exposa el seu pla d'actuació per "protegir, donar suport i transmetre un missatge de tranquil·litat". De tota manera, ha deixat clar que, com que les mesures de desconfinament progressiu encara no són clares, difícilment hi haurà una proposta en ferm abans de la segona quinzena de maig.

La carta manté la salut com a prioritat i afirma que no es reprendrà l'activitat esportiva "fins que les autoritats considerin que es donen les condicions adequades per salvaguardar la seguretat sanitària de totes les persones". Soteras té clar que no es "posarà en risc els 160.000 esportistes que practiquen futbol federat a Catalunya".

La intenció de la FCF és finalitzar els campionats i s'estan estudiant diferents fórmules per concloure les lligues. També s'està valorant el format de la campanya 2020/21.

En matèria econòmica, la Federació es compromet a desplegar "un important paquet de mesures compensatòries a favor dels clubs i federats". No les concreta encara però assegura que mantindrà les subvencions previstes per aquesta temporada, les del futbol amateur (Tots Som un Equip) i del futbol femení (Orgullosa), tant si es pot acabar jugant com si no. "Percebreu el 100% de les subvencions corresponents abans del 30 de juny del 2020. És el nostre compromís i el farem realitat".