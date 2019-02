Quatre ferits greus per arma blanca en una baralla entre seguidors del Lazio i el Sevilla

Quatre persones, dues d'elles de nacionalitat espanyola, van resultar ferides aquest dimecres a la nit en una baralla entre seguidors del Lazio i del Sevilla al centre de Roma, on els dos conjunts s'enfrontaran avui en l'anada dels setzens de final de la Lliga Europa, segons informen els mitjans locals.

La baralla va tenir lloc al voltant de les 21.30 h al carrer Leonina, a poca distància del Colosseu, i quatre persones –dos espanyols, un americà i un anglès– van resultar ferides per arma blanca. Els quatre ferits van ser traslladats ràpidament a l'Hospital Spirito Sant, on un d'ells es troba en condicions particularment greus.

La baralla va involucrar més de 40 persones, moltes de les quals es van refugiar en bars i restaurants de la zona per posar-se fora de perill.

La policia investiga les causes i els responsables dels incidents. Segons les primeres reconstruccions, un grup de seguidors van atacar, amb la cara tapada i armats amb porres i ganivets, uns nois i aficionats del Sevilla que es trobaven al cèntric carrer de la capital italiana, i en van ferir alguns a les cames.

Més de 2.000 aficionats del Sevilla han viatjat a Roma per assistir al partit del seu equip a l'Estadi Olímpic, i hauran de reunir-se a partir d'aquest al matí al Piazzale delle Canestre, des d'on el servei d'autobusos públics els acompanyarà a l'Olímpic, segons les mesures de seguretat publicades per la policia italiana. "Es recorda a més que a les zones centrals del Piazzale delle Canestre i als carrers adjacents a l'Estadi Olímpic està prohibida la venda de begudes embotellades, així com el transport de begudes en envasos de vidre", ha informat recentment el Sevilla en un comunicat. "També es prohibeix traslladar-se a l'estadi per altres mitjans i l'ús d'articles pirotècnics. Els que transgredeixin alguna d'aquestes normes quedaran subjectes a mesures policials", afegeixen.