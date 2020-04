"La FIFA no pot prorrogar contractes més enllà del 30 de juny"

Més incertesa per al món del futbol. Mentre els diferents organismes busquen l'encaix al calendari per allargar els campionats i que la temporada pugui acabar-se, la FIFA ha afegit més neguit al panorama. El director legal de l'organisme, Emilio García Silvero, ha comentat al programa Tiempo de juego, de la Cope, que tot el que impliqui jugar més enllà del 30 de juny obrirà un escenari sense precedents. Parla de la possibilitat que els jugadors que acabin contracte o finalitzin la seva cessió amb els clubs quedin alliberats, però també comenta que no podran ser inscrits per cap altre club.

"La FIFA no pot prorrogar els contractes més enllà del 30 de juny, però els jugadors no podran ser inscrits. L'1 de juliol no s'obrirà el mercat", ha assegurat García Silvero. De fet, per determinar quan s'obriran les noves finestres de fitxatges caldrà esperar a veure "quan acaba i quan comença cada competició".

La FIFA ha admès que tractarà "amb flexibilitat" la possibilitat d'afegir una tercera finestra de fitxatges al seu calendari, per compensar les afectacions d'agenda que el coronavirus està provocant.

De fet, l'organisme va donar unes directrius fa uns dies en què proposava que els contractes "s'ampliïn fins al moment en què realment conclogui la temporada". Era una mesura que es correspon, diu la FIFA, "amb la intenció original de les parts al firmar el contracte" i ha de "contribuir a preservar la integritat i l'estabilitat de l'esport".

La FIFA demana "un equilibri just i raonable" entre jugadors i clubs, a qui insta perquè arribin a "acords i solucions" adequades a les circumstàncies.