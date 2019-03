Una final de la Superlliga índia amb accent català

Quan la pilota rodi sobre la gespa aparcaran l'amistat durant noranta minuts. Carles Cuadrat i Sergio Lobera s'enfronten aquest diumenge a les 15.00 (hora local) amb un títol en joc: el Bengaluru FC i el FC Goa disputaran la final de la Superlliga índia. Un partit que es preveu molt igualat. Els dos equips van empatar amb 34 punts a la fase regular.

Cuadrat (Sabadell, 1968) i Lobera (Saragossa, 1976) van coincidir com a entrenadors a les categories inferiors del FC Barcelona. El sabadellenc es va incorporar al cos tècnic de Frank Rijkaard al Galatasaray i a la selecció de l'Aràbia Saudita i, posteriorment, va ser assistent a la selecció del Salvador. Aquesta temporada és la primera que ha agafat les regnes d'un equip. "Quan vaig començar amb el Bengaluru va ser un repte que es podia convertir en un marró. És un equip guanyador i les comparatives sempre podien anar a pitjor".

El currículum de Lobera, que s'ha format com a tècnic a Catalunya, no és tan exòtic com el de Cuadrat. Va començar al Terrassa i, entre d'altres equips, ha dirigit el Las Palmas a Segona Divisió, on va coincidir amb el blaugrana Jeison Murillo. Durant tres temporades va entrenar el Moghreb de Tetuan al Marroc, fins al 2017, en què va començar a dirigir el Goa. El saragossà va substituir a la banqueta de l'equip indi Zico, la llegenda brasilera. A l'última temporada del brasiler com a entrenador del Goa l'equip va quedar últim. "Quan em van trucar dient-me que era la persona ideal per substituir-lo va ser un repte en majúscules, i m'alegro molt d'haver-lo acceptat".

Com es viu el futbol a l'Índia?

Amb el criquet i l'hoquei sobre herba com a esports majoritaris al país, la Superlliga índia va néixer l'any 2014 per potenciar el futbol. I ho va fer com una competició paral·lela a la lliga històrica, encara vigent: la I League. Només hi participen deu franquícies, però el seu objectiu és portar el futbol a les cases índies. Se'n retransmet un partit gairebé cada dia en horari de prime time des del setembre fins al març.

Jugadors com Alessandro Del Piero, David Trézéguet, Roberto Carlos, Nicolas Anelka i Diego Forlán han disputat aquesta competició. Ara no hi ha tants noms reconeguts, però el nivell sobre la gespa ha augmentat molt. "Amb aquests fitxatges es va aconseguir que tothom parlés de la Superlliga, i ara es busca un altre perfil. No crec que s'acabi convertint en una lliga com la dels Estats Units o la de la Xina. És una barreja de jugadors joves i experimentats, amb un increment de nivell dels jugadors autòctons", assegura Sergio Lobera. "És una incògnita veure cap a on anirà la lliga en el futur. Potser d'aquí vint anys podrem dir que l'Índia és una nova potència futbolística", comenta Carles Cuadrat.

Cada equip ha de tenir 14 jugadors indis, quatre dels quals han de pertànyer a la regió de l'equip, i se'ls permet fitxar vuit jugadors estrangers. Dels 80 futbolistes estrangers de la Superlliga, 21 són espanyols, quatre dels quals catalans. Albert Serrán i Dimas Delgado juguen al Bengaluru, Ferran Corominas al Goa i Adrià Carmona al Delhi Dynamos. Cal una menció especial per a Coro, l'exjugador de l'Espanyol, que en la seva segona temporada al futbol indi ja s'ha erigit com a màxim golejador històric de la competició, amb 36 gols en 42 partits i pujant.

Lobera no s'obsessiona amb la seva tornada a casa. Ha renovat el contracte un any més amb el Goa, però evidentment li agradaria tornar a Catalunya per entrenar. Cuadrat, en canvi, s'ho planteja més seriosament. "Ja fa deu anys que dono voltes i el meu desig és tornar en algun moment, però només es complirà si hi ha opcions professionals atractives". I és que no hi ha cap lloc com a casa.