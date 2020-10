"Va ser el millor en la seva època": el món del futbol celebra el 60è aniversari de Maradona

El món del futbol s'ha unit aquest divendres per felicitar Diego Armando Maradona, que celebra el seu 60è aniversari. L'exjugador passarà el dia confinat perquè un contacte estret va donar positiu per covid-19. L'argentí viu actualment a prop de la Plata, on entrena el Gimnasia y Esgrima.

"De vegades em pregunto si la gent em continuarà estimant", es pregunta Maradona. La seva empremta continua sent molt visible en ciutats com Buenos Aires, Nàpols i Barcelona. "Maradona va ser el millor en la seva època. El millor jugador actual és Messi, però no es pot comparar perquè el futbol ara és més físic, té més ritme i més intensitat", ha dit Ronald Koeman, entrenador del Barça.

651x366 Maradona / GETTY Maradona / GETTY

El diari Clarín publica aquest divendres una entrevista a Maradona, que opina sobre Leo Messi. "Sabia que el seu tema amb el Barça acabaria malament, vaig pensar que Leo se n'anava. Em va passar a mi també. El Barça no és un club fàcil i ja són molts anys els que hi porta, i no el van tractar com es mereixia. Els hi va donar tot, els va portar a dalt de tot i un dia va voler sortir per canviar d'aires i li van dir que no", assegura l'exfutbolista.

El Barça ha felicitat Maradona recordant un dels seus gols amb la samarreta del Barça.