Les futbolistes no descarten tornar a la vaga: "Ens sentim menystingudes"

El nou conveni per a les jugadores de futbol espanyol segueix sent paper mullat. Aquest dilluns les futbolistes esperaven celebrar “un dia històric”, però la negociació entre l’Associació de Clubs de Futbol Femení (ACFF) i l’Associació de Futbolistes (AFE) i Futbolistas ON ha entrat novament en un període d’incertesa i, després de mesos de reunions, el preacord al qual havien arribat finalment no ha sigut ratificat, tot i que estava previst arribar al consens de forma oficial i definitiva. L’acord final continua sense firmar-se una setmana després que la Federació Espanyola de Futbol acceptés la proposta de l’ACFF per adherir-se al Programa Elit, pensat per potenciar el futbol femení, requisit que havia de permetre signar el conveni.

La portera de l’Athletic Club i una de les portaveus més actives en representació de les jugadores espanyoles ha expressat que se senten “menystingudes”. Les futbolistes han deixat clara la seva disconformitat perquè encara no s’han reconegut els drets pels quals lluiten amb la firma del que ha de ser el primer conveni col·lectiu de la història del futbol femení espanyol. Tirapu ha afirmat que “no els agradaria tornar a la vaga”, com van fer a la jornada 9 de la Primera Iberdrola, un cap de setmana històric.

“Havent firmat un preacord, això ja hauria d’haver-se firmat. Vam acceptar una treva, però sentim que no se’ns estan prenent de forma seriosa i no descartem res –ha dit aquest dilluns, enfadada, la portera de l’Athletic Club–. A nosaltres no ens importa com s’arribi a la firma del conveni, el que ens importa són els nostres drets. Cada dia que passa estem perdent drets laborals. No s’està cotitzant la nostra jornada laboral... Hi ha moltes coses que estan en joc”. Tirapu ha volgut deixar clar que les jugadores no entenen què està passant: “Si totes les parts vam comunicar que havíem arribat a un preacord, no entenem per què no es firma l’acord definitiu”.