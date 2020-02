L’imparable ascens d’Asisat Oshoala

“No canviïs de somnis, canvia el món”, diu un grafiti amb la cara d’Asisat Oshoala al camp de terra de St. Judes, a Ikorodu. Els somnis de la davantera del Barça Asisat Oshoala van començar aquí, un camp de terra on per primer cop va formar part d’un equip de noies que podien jugar juntes. Abans d’allò sempre jugava envoltada de nois, en una societat, la nigeriana, que no acabava de veure amb bons ulls que una nena volgués dedicar-se al futbol. “Els meus pares no em donaven suport. Per sort, el meu germà gran sí que m’ajudava i solia jugar amb ell després de l’escola, ja que al pati de l’escola no podia jugar a futbol”, explicava en una entrevista a un mitjà del seu país. Oshoala, doncs, va proposar un pacte als seus pares. Durant dos anys intentaria guanyar-se la vida com a futbolista. Si no ho aconseguia, tornaria als estudis i intentaria llicenciar-se en dret. L’aposta li va sortir bé i actualment és la màxima golejadora de la lliga espanyola aquesta temporada, amb 20 gols, els mateixos que la seva companya d’equip Jennifer Hermoso. Plegades, la madrilenya i la nigeriana han marcat més del 50% dels gols d’un Barça que camina amb pas ferm cap al títol de Lliga. Seria el primer per a Oshoala a Espanya i el primer en cinc anys del Barça.

El camí d’Oshoala no ha estat fàcil, tot i que no sol perdre la rialla. “És una dona molt bromista, molt vital, amb caràcter”, expliquen des de el club, on li van recomanar que anés amb compte amb les xarxes perquè durant un Barça-Slavia de Praga de la Champions masculina en què l’equip, llavors entrenat per Ernesto Valverde, no va tenir el dia, va escriure a Twitter: “Feu el favor de cuidar la maleïda pilota!”, enfadada. El missatge va durar poc, però la passió pel Barça d’Oshoala cada cop és més forta. De fet, tenir una nigeriana al Barça ha permès que al seu país es parli cada cop més del futbol femení. I això que Nigèria és la terra on té més bona salut el futbol femení, a l’Àfrica, ja que la selecció ha guanyat 11 de les 13 edicions de la Copa d’Àfrica. Només dos cops Guinea Equatorial ha trencat el seu domini.

Un inici complicat

Nascuda a 36 km de la ciutat més gran del país, Lagos, Oshoala solia jugar pels carrers amb el seu germà, entrenant també amb l’únic equip de noies de la seva ciutat, en una escola que no era la seva. Nascuda en una família musulmana bastant oberta, no va parar fins aconseguir una prova amb el FC Robo, un dels principals clubs d’aquesta ciutat. Després jugaria al Rivers Angels FC, equip amb el qual passaria a ser internacional i destacaria al Mundial sub-20, on seria màxima golejadora i subcampiona l’any 2014. Les seves bones actuacions van fer que el Liverpool. Després va defensar els colors de l’Arsenal i va acceptar una oferta per jugar uns mesos al Dalian Quanjian xinès, club d’on va ser fitxada pel Barça ara fa un any, el gener del 2019. “És una jugadora de gran potència, físicament imparable i amb olfacte golejador. Ens aporta molt”, ha explicat Lluís Cortés. El maig del 2019 Oshoala va convertir-se en la primera jugadora de la història del Barça en marcar a una final de la Champions, la que es va perdre contra el Lió.

Escollida quatre cops millor jugadora africana de l’any, la davantera va arribar als 20 gols aquesta temporada amb els seus tres gols contra el Logronyès aquest cap de setmana. Amb 25 anys, la nigeriana s’ha convertit en un referent per a centenars de nenes del seu país, les que passen pels camps de futbol del campus que ella mateixa organitza cada estiu a la seva població natal. La ciutat on ella ha vist, orgullosa, com li fan grafitis. De mica en mica, Oshoala canvia el món. Perquè ella no vol canviar.