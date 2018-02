El grup israelià Quantum Pacific compra a Wanda les accions de l'Atlètic de Madrid

El grup israelià Quantum Pacific Group ha arribat a un acord amb l'empresa xinesa Dalian Wanda Group per comprar la seva participació en l'accionariat de l'Atlètic de Madrid, que suposa un 17% de les accions de l'entitat. Amb aquesta operació, que requereix l'autorització del Consell Superior d'Esports (CSD), el grup dirigit per l'israelià Idan Ofer, que va entrar a l'Atlètic el novembre de 2017, passarà a controlar el 32% del capital social de l'Atlètic. Wanda, per la seva banda, es manté com a firma patrocinadora del club i seguirà donant nom al nou estadi matalasser.

Quantum Pacific és un grup internacional d'empreses amb interessos a nivell mundial en els sectors del transport, energia, recursos naturals, tecnologia mèdica i automobilístic. El club ha confirmat que Miguel Ángel Gil i Enrique Cerezo, conseller delegat i president del club, respectivament, es mantenen com a accionistes majoritaris de l'entitat.

D'aquesta manera, el consorci immobiliari xinès Wanda deixa de formar part de l'accionariat de l'Atlètic, al qual va ingressar el gener de 2015 comprant el 20% de les accions per 45 milions d'euros. No obstant això, Wanda, que dóna nom a l'estadi de l'Atlètic, el Wanda Metropolitano inaugurat el setembre de 2017, ha "corroborat el seu ferm compromís de col·laboració" amb l'Atlètic, que segons el club "es potenciarà en els pròxims mesos gràcies a noves iniciatives".