Els jugadors del Reus B també alcen la veu i no descarten mesures dràstiques

Els integrants de la plantilla del CF Reus B Cambrils han alçat la veu després de veure que, amb el canvi de propietaris del club, no ha canviat res. Segueixen sense cobrar i veuen com s'allarga la gravíssima situació que està vivint el club.

Els jugadors del filial del club roig-i-negre han emès un comunicat per denunciar i explicar tot el que han viscut durant els últims cinc mesos. Expliquen que ho fan per manifestar tot el seu malestar amb l'antic accionista Joan Oliver "per la seva lamentable gestió del club fins a l'últim dia". També justifiquen que trenquen el silenci que han mantingut fins avui perquè creuen "que s'ha arribat a una situació insostenible i desagradable per a tots".

En el comunicat revelen que en aquests gairebé cinc mesos amb Joan Oliver al capdavant de l'entitat els jugadors del CF Reus B Cambrils només hi van tenir una reunió, en la qual els va assegurar que el club estava venut i que es posaria a tothom al corrent de les nòmines abans que acabés l'any, però dies després van veure que tot era totalment fals. "Creiem que l'antic màxim accionista ha jugat amb tots els sentiments de l'afició, de tota la família que forma el CF Reus B Cambrils (cos tècnic, treballadors que formen part del dia a dia de l'equip, jugadors...) i també de la resta de treballadors de l'entitat", expliquen.

També aprofiten per carregar contra l'actual propietari, al qual acusen de no haver provocat cap canvi en les seves respectives situacions com a treballadors del club, malgrat que han intentat reunir-se amb ell diverses vegades. Atesa la desesperació de la plantilla, expliquen que finalment es va mantenir una conversa amb ell el dia 29 de gener, on els va transmetre la seva voluntat de seguir treballant pel bé de l'entitat. A conseqüència de la desagradable situació que s'estava vivint, molts jugadors de la plantilla van demanar sortir del club per buscar nous projectes abans de tancar el mercat de fitxatges, el 31 de gener passat, cosa que no se'ls va permetre.

El dia 6 de febrer, els capitans i el cos tècnic van tornar a tenir una reunió amb el nou propietari, en la qual se'ls va explicar que havien tingut problemes de documentació, cosa que provocava un retard en tots els procediments burocràtics que s'havien de fer. Es va acordar que durant la setmana següent s'abonarien totes les nòmines pendents a tots els integrants de la plantilla, però actualment encara no han arribat.

Els jugadors manifesten així el seu malestar al tenir endarrerides cinc nòmines i estar a punt d'arribar a la sisena. "Els jugadors i cos tècnic d'aquesta plantilla hem mostrat sempre la màxima professionalitat. Hem competit en tot moment al màxim nivell i així ho demostra la classificació i tots els resultats que hem obtingut fins al dia d'avui", es justifiquen en el comunicat. "Aquest equip ha arribat a entrenar diverses setmanes amb només vuit jugadors disponibles. Qualsevol persona pot imaginar que això és impossible per preparar un partit. Cal remarcar que tampoc es volia interferir en la planificació setmanal de l'equip juvenil, ja que està davant l'exigent repte de mantenir la categoria", afegeixen. També argumenten que, fins ara, mai han posat cap excusa per jugar amb un club que respecten "al màxim". "Estem orgullosos de tota la feina feta per part dels treballadors, entrenadors de futbol base, cos tècnic del CF Reus B Cambrils i de tota l'afició roig-i-negra", manifesten. Creuen, també, que si aquest club encara segueix viu és gràcies a tots ells, als quals aprofiten per donar les gràcies, al mateix temps que ho fan amb l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) per les ajudes rebudes en tot moment.

Finalment expliquen que, arribats a la situació en què es troben actualment, la plantilla del Reus B Cambrils, juntament amb el cos tècnic, no descarta adoptar qualsevol mesura dràstica en defensa dels seus interessos si el divendres dia 22 de febrer no se'ls han ingressat les nòmines pendents.