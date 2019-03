"Els jugadors som els màxims responsables, i jo, com a capità, el que més": Ramos s'autoentrevista a Twitter

Sergio Ramos ha fet autocrítica pel que ha passat en les últimes setmanes al Reial Madrid. El capità dels blancs s'ha autoentrevistat a través de les xarxes socials per explicar-se després del que ha passat en l'aspecte esportiu, que ha sigut "desastrós", com indica. Ell assegura que no vol amagar-se i per això ha dit que els jugadors són "els màxims responsables" de la situació del club blanc. "I jo, com a capità, el que més", ha apuntat. És per això que Ramos ha fet una sèrie de tuits en els quals respon a "les preguntes que circulen" al seu voltant.

Los jugadores somos los máximos responsables y yo, como capitán, el que más.

Por eso he pensado que la forma más honesta de contestar a las preguntas que circulan a nuestro alrededor es afrontándolas directamente. — Sergio Ramos (@SergioRamos) 11 de març de 2019

El capità del Madrid comença fent autocrítica per la targeta groga que va forçar contra l'Ajax a Amsterdam. "Va ser un error total i l'assumeixo al 200%", diu, i sobre el fet que durant la tornada contra els holandesos al Bernabéu es decidís a gravar un documental, explica: "Hi ha compromisos adquirits i no vaig pensar ni remotament que el partit pogués desenvolupar-se així. La gravació va anar decreixent a mesura que avançava el partit".

¿Fue un error la amarilla en Ámsterdam?

Fue un error de arriba a abajo y lo asumo al 200%.

¿Por qué grabaste el documental?

Hay compromisos adquiridos y no pensé ni remotamente que el partido pudiera desarrollarse así. La grabación fue decreciendo con el avance del partido. — Sergio Ramos (@SergioRamos) 11 de març de 2019

Ramos no deixa clar si es va discutir amb el president, Florentino Pérez. "Les coses del vestidor es parlen i es resolen allà. No hi ha cap problema i només un interès, el de tots, el Reial Madrid", afirma. El capità també diu que al vestidor els jugadors sempre parlen i es motiven "de manera constructiva", sense entrar en detalls sobre si va haver-hi enfrontaments entre els jugadors. "Tenim enfrontaments en tots els entrenaments. Forma part del treball amb tensió, però és una anècdota del dia a dia", diu sobre l'enfrontament amb Marcelo, de qui diu que és "com un germà".

¿Tuviste un encontronazo con Marcelo?

Tenemos piques en todos los entrenamientos. Forma parte del trabajo con tensión, pero es una mera anécdota del día a día. @MarceloM12 es como un hermano.

¿Por qué viajaste a Valladolid?

Porque quería estar cerca y apoyar a mis compañeros. — Sergio Ramos (@SergioRamos) 11 de març de 2019

Sobre la situació de Solari, el tècnic de l'equip, Ramos no entra en valoracions. "És una decisió que no ens correspon i en la qual mai interferim. Nosaltres tenim un enorme respecte pel càrrec i donem suport sempre a l'entrenador del Reial Madrid", afirma.

¿Qué pasa con el entrenador?

Es una decisión que no nos corresponde y en la que no interferimos nunca. Nosotros tenemos un enorme respeto por el puesto y apoyamos siempre al entrenador del Real Madrid. — Sergio Ramos (@SergioRamos) 11 de març de 2019

Ramos acaba dient que aquestes reflexions són "conseqüència d'una temporada profundament decebedora", i afegeix: "Si no ens vam detenir amb l'èxit, tampoc ens detindrem amb la derrota. Estem obligats a seguir, a treballar i a evolucionar". "I sempre tenint present que alguns afortunats passarem pel Reial Madrid, alguns afortunats formarem part de la seva història, però el Reial Madrid ha sigut, és i serà el Reial Madrid sempre. Cap nom marca la llegenda, però tots els noms junts l'han escrit", segueix escrivint, abans de concloure: "Junts hem de treballar pel futur i per recuperar la il·lusió blanca. Compromís madridista".