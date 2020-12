Una lesió deixa en suspens la recta final d’Iniesta

260x366 Andrés Iniesta / @andresiniesta8 Andrés Iniesta / @andresiniesta8

El migcampista format a La Masia i ara jugador del Vissel Kobe japonès Andrés Iniesta serà baixa els pròxims quatre mesos. El motiu és un trencament del recte femoral de la seva cama dreta, produït durant la fase final de la Lliga de Campions asiàtica. L’exblaugrana va ser intervingut quirúrgicament pel doctor Ramon Cugat a la ciutat de Barcelona, on farà part de la seva recuperació abans del seu retorn al país nipó. Després que molts es preocupessin per una possible retirada del futbolista per culpa de la lesió, Iniesta ha volgut calmar les aigües amb un missatge esperançador a les seves xarxes socials: "L’operació ha sigut un èxit. El meu objectiu és tornar a gaudir del que més m'agrada".

El d’Albacete no va poder ajudar el seu combinat en la derrota a semifinals del torneig internacional per 2 gols a 1 davant de l’Uslan Hyundai i tampoc ho podrà fer en l'últim partit de lliga japonesa d’aquest dissabte enfront del FC Tokyio. De fet, el Vissel Kobe, un habitual en les zones privilegiades de la classificació, es col·loca 12è, a falta del partit del cap de setmana. La influència d’Andrés Iniesta en el seu equip ha sigut total en aquest tram final de campanya, ha sumat 6 gols i 10 assistències entre totes les competicions, i ha disputat fins a 2.500 minuts en 35 enfrontaments. Aquesta càrrega de minuts pot haver sigut un dels detonants de la seva última lesió.

La fase final de la Champions asiàtica s’ha disputat a Qatar en un calendari molt comprimit, seguint el mateix format de l’europea del mes d’agost passat. Els vuitens es van jugar el 8 de desembre, i només dos dies després els quarts, el dia 10. En la primera eliminatòria el manxec ja va notar molèsties, que el van obligar a ser suplent en la segona, i on es va acabar de trencar en els 7 minuts de pròrroga que va ser al terreny de joc. El Vissel Kobe acabava classificant-se per a semifinals a la tanda de penals (7-6), però perdre Iniesta els deixava un gust agredolç.