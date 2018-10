El Llevant i el Betis, obstacles durs per a l’Espanyol i el Barça

Van sumar un punt en la jornada anterior. L’empat, però, va ser una alegria per a les periquites i una galleda d’aigua freda per a les culers. I l’Espanyol i el Barça tenen aquest diumenge un nou test per mirar de sumar els tres punts a la Lliga Iberdrola. Les blanc-i-blaves visiten el Llevant (11h, 'streaming' del Llevant), mentre que les blaugranes rebran el Betis al Mini (13h, Gol).

El Llevant, que ve d’empatar a zero a Sant Joan Despí contra el Barça en el partit ajornat que es va jugar dimecres, té les baixes per lesió de Buceta, Ona Batlle, Palacios, Laura Gutiérrez, Claudia Zornoza i Lucía Gómez, mentre que l’Espanyol s’autorecepta “un pas endavant” per fer bo el punt contra el Granadilla.

Del Barça-Betis, destaca que l’emplaçament del partit serà el Miniestadi i que servirà de preparatiu abans del clàssic al Camp Nou. Al bàndol andalús, Maria Pry tindrà la baixa sensible de la central holandesa Medel van Dongen, amb molèsties al genoll.