Asensio dóna un respir a Zidane en l'anada a Leganés (0-1)

Al minut 89. Quan ja es començava a assimilar l'impacte d'un empat a zero contra el Leganés a Butarque, i es calculaven les combinacions que podrien complicar els quarts de final de Copa en la tornada al Bernabéu, ha aparegut Marco Asensio per marcar el gol del triomf per al Reial Madrid, que li dona un lleuger, però important avantatge en l'eliminatòria.

L'equip blanc, sense Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ni la majoria de titulars, ha dominat el primer temps però no ha sabut concretar la seva possessió en ocasions. A la represa, ha sigut el Leganés qui ha fet un pas endavant i ha començat a rondar la porteria de Kiko Casilla. Zidane ha hagut de recórrer a Isco i Modric per redreçar el rumb i redirigir el partit cap a un millor escenari. I a les acaballes, quan s'acaronava el 0-0, Marco Asensio ha rematat al primer pal una centrada de Theo Hernández per afusellar el porter local i fer l'únic gol del matx.

"Ha sigut un bon resultat, era important per a nosaltres", ha explicat el golejador de la nit, en acabar. Del moment que viu l'equip, Asensio ha comentat que és cosa de "dinàmiques" i que necessiten un parell de partits amb gols perquè "tot torni a fluir".