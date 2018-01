El madridista Modric paga 1 milió d'euros a Hisenda i evita entrar a la presó

El jugador del Reial Madrid Luka Modric ha pagat un milió d'euros a Hisenda per evitar entrar a la presó. El futbolista, que està citat aquest dimarts per declarar, ha reconegut així el frau fiscal que li atribueix l'Agencia Tributaria per dos delictes relacionats amb l'IRPF i els ingressos dels drets d'imatge dels anys 2013 i 2014.

Segons informa el diari 'El Mundo', el jugador croat ha abonat aquesta quantitat de diners amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar així entrar a la presó.