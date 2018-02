El City goleja el Basilea (0-4) i el Tottenham empata (2-2) a casa del Juventus

Ben tornada Lliga de Campions! Després de més de dos mesos sense respirar l’aroma de la màxima competició europea de clubs, ahir van començar els enfrontaments de vuitens de final on es van poder veure fins a vuit gols, quatre en l’empat a dos entre el Juventus i el Tottenham i quatre més en la golejada (0-4) del Manchester City al Basilea.

Els pupils de Pep Guardiola segueixen en un estat de forma pletòric i no van donar cap opció a un conjunt suís que, tot i partit amb la clara condició de Ventafocs, somiava en donar una alegria a la seva afició desplaçada al Sankt Jakob-Park. El guió del partit va ser l’esperat i el City es va imposar ja des del minut 14 quan Gundogan va fer el primer en rematar un servei de córner. Quatre minuts més tard, amb una sorprenent rematada creuada, Bernardo Silva fa firmar el 0 a 2. Al minut 23, el Kun Agüero, que venia endollat després de marcar 4 gols al Leicester aquest cap de setmana, va sentenciar els locals.

El 0-4, obra de Gundogan al segon temps, va concloure la golejada. Només la bona actuació del porter Tomas Vaclik va evitar una golejada major a un Basilea voluntariós, però absolutament superat.

Harry Kane no es cansa de marcar

En l’altre duel de vuitens disputat ahir, el Tottenham de Mauricio Pochettino va aconseguir un bon resultat per encarar amb optimisme l’anada empatant (2-2) al Juventus Stadium. El tècnic argentí havia avisat en la prèvia del partit que el Juventus és un equip diferent sense l’argentí Dybala, lesionat, però Higuaín va tardar només un minut a obrir la llauna. L’exdavanter del Reial Madrid va culminar amb practicitat una jugada d’estratègia iniciada en una falta a la frontal d’un Tottenham que va anar de menys a més.

El 2-0 també va arribar de les botes d’Higuaín. Només set minuts més tard d’haver marcat el primer gol, el davanter referència ahir de la Juventus va afusellar Lloris des dels onze metres. Encara va tenir temps a la primera meitat Higuaín de canviar-se la capa d’heroi per la de botxí del seu equip, quan just abans del descans va tornar a tenir un penal a favor que va enviar al travesser. Abans, al minut 35, Harry Kane, qui si no, havia escurçat distàncies (2-1).

A la represa, el Tottenham no es va deixar intimidar pel fet de jugar a un feu com el Juventus Stadium i l’holandès Eriksen, un futbolista que destil·la qualitat a cada jugada, va firmar el 2 a 2 definitiu.