Marta Unzué seguirà a l’Athletic Club

L'estiu del 2018 va marxar cedida per dues temporades, del Barça a l'Athletic Club. Era un bon moviment per a ella, una oportunitat de conservar el protagonisme que a la plantilla blaugrana havia deixat de tenir. Després de dos anys, Marta Unzué no tornarà al Barça i continuarà a l'equip de Bilbao.

El Barça i la jugadora han convingut que el 30 de juny es posi fi a la vinculació contractual que tenien. Unzué ha format part de l'entitat blaugrana durant 14 temporades. Va arribar el 2006 al Barça de la mà de Xavi Llorens, que li va confiar les claus de la remodelació de l'equip. Era una de les joves jugadores, desconegudes i amb camí per recórrer, que havien de canviar la cara del vestidor culer.

La navarresa marxa sent la segona futbolista amb més partits de la història del femení, 360. Melanie Serrano és la primera. Alexia Putellas, enguany, va superar la xifra de 300 partits. L'últim títol d'Unzué com a blaugrana va ser la Copa de la Reina que va aixecar la temporada 2017/18.