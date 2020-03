Els metges paren els peus als equips de futbol italians

A Itàlia s'allarga el confinament i no paren de créixer la xifra de persones mortes arran del Covid-19, però tot i així en alguns sectors tenen molta pressa de tornar a la normalitat. És el cas del futbol. Diversos clubs de la Serie A tenien la intenció de reprendre els entrenaments per tornar a agafar forma física i preparar-se per quan es reprengui la competició, però les autoritats sanitàries els han parat els peus. Finalment, han votat en assemblea tornar a la feina a partir del dia 4 d'abril.

Els metges havien dit que era "imprescindible" aturar el treball col·lectiu fins a l'abril

Tal com informa la Gazzetta dello Sport, el Cagliari volia reprendre els entrenaments aquest mateix dissabte dia 21, mentre que Lazio, Nàpols i Milan pretenien fer-ho dilluns vinent, dia 23. Una proposta que ha topat amb l'oposició frontal de la Federació de Metges Esportius del país transalpí, que considera "imprescindible aturar els entrenaments col·lectius fins, almenys, el 3 d'abril".

Aquests equips al·legaven que, al seu criteri, ja es donaven les condicions necessàries de seguretat per tornar a la feina, però els metges insistien que "es manté l'emergència sanitària" i, per tant, no es pot fer encara aquest pas. Una situació que ha generat controvèrsia, sobretot entre els clubs que, més enllà del confinament, s'han vist afectats directament pel coronavirus i que estan en situació de desavantatge.

Els clubs pacten tornar a la feina el 4 d'abril perquè tots ho facin en igualtat de condicions

És el cas del Fiorentina, que ha detectat 10 positius en el seu club, entre ells els futbolistes Patrick Cutrone, Germán Pezzella i Dusan Vlahovic, i altres membres de l'entitat. Juventus i Sampdoria són altres clubs que també s'han vist afectats per casos confirmats de Covid-19. Les protestes d'aquestes entitats ha motivat una reunió d'urgència entre els equips de la Serie A, que finalment han pactat tornar a treballar a partir del dia 4 d'abril, perquè tots reprenguin la feina en igualtat de condicions.

La Serie A, sense data de retorn

La competició italiana es va suspendre el dia 9 de març i encara no té data de retorn, tot i que els equips esperen poder tornar a jugar a finals d'abril o a principis de maig. Un cop s'acabi el confinament i els clubs puguin tornar a la feina, hauran de passar unes setmanes perquè puguin agafar la forma abans de tornar a competir. En els propers dies hi hauran més reunions per fixar el nou calendari, que s'allargarà durant el mes de juny aprofitant l'ajornament de l'Eurocopa.